Οι αμερικανικές δυνάμεις θα παραμείνουν στη Συρία, σύμφωνα με το CNNTurk

Ο ανταποκριτής του CNNTurk μεταδίδει ότι, σύμφωνα με δήλωση από το αμερικανικό Πεντάγωνο, «η στρατιωτική αποστολή των ΗΠΑ στη Συρία παραμένει ως την οριστική ήττα του Ισλαμικού Κράτους».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η συσσωμάτωση των υπό κουρδική ηγεσία Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF) με την Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS) είναι το πρώτο και θεμελιώδες βήμα για τον τερματισμό του συριακού εμφυλίου πολέμου, ενώ «το Πεντάγωνο θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση».

Κατόπιν αυτής της τοποθέτησης από την πλευρά της Ουάσινγκτον, η αναμενόμενη από την Τουρκία αποχώρηση των στρατιωτικών δυνάμεων ΗΠΑ από τη Συρία παραμένει σε εκκρεμότητα, παρά την προσπάθεια της Άγκυρας να πείσει πως ο πόλεμος κατά του Ισλαμικού Κράτους μπορεί να αναληφθεί πλέον από πενταμερή περιφερειακό μηχανισμό με συμμετοχή της Τουρκίας, του Ιράκ, της Ιορδανίας, του Λιβάνου και της Συρίας. Η προοπτική αυτή ετέθη κατά τη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών και 'Αμυνας, με τη συμμετοχή και των αρχηγών των υπηρεσιών πληροφοριών των πέντε χωρών, στις 8 Μαρτίου, στο Αμμάν της Ιορδανίας.

Πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, κατά τη σημερινή τακτική ενημέρωση των αμυντικών συντακτών δήλωσαν σχετικά με τη συμφωνίας SDF-Δαμασκού τα εξής:

«Θα δούμε τον τρόπο εφαρμογής της συμφωνίας και τον αντίκτυπό της στο πεδίο. Θα παρακολουθούμε από κοντά τα θετικά ή τα αρνητικά αποτελέσματα και τις καθαρές εκροές της. Ως Τουρκία, η αποφασιστικότητά μας στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας συνεχίζεται».

Την Τρίτη, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χαιρέτισε τη συμφωνία των Κούρδων με τη Δαμασκό και ζήτησε να εφαρμοστεί στο ακέραιο. Τόνισε πως αποδίδει μεγάλη σημασία στην ενίσχυση της ενότητας της Συρίας και βλέπει κάθε προσπάθεια για την απαλλαγή της Συρίας από την τρομοκρατία ως ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

