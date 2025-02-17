Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης υποστηρίζει τα συμφέροντα της εργοδοσίας

Με τη διοίκηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης συναντήθηκε σήμερα, Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2025, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση, τόνισε: «Σήμερα στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, στην εργατούπολη Θεσσαλονίκη του Μάη του '36, συζητήσαμε με τη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι όσον αφορά την καταπάτηση των εργασιακών δικαιωμάτων, την ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας και τις χαμηλές αμοιβές που επιφυλάσσει η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, για την αγωνία των νέων εργαζομένων, που δε βρίσκουν δουλειές με καλές αμοιβές και πολύ συχνά ψάχνουν να βρουν την τύχη τους εκτός Ελλάδας, για την υποβάθμιση του ΣΕΠΕ και υποστηρίξαμε από κοινού την ανάγκη επέκτασης των συλλογικών συμβάσεων για να μπορέσουν να έχουν στην Ελλάδα της Ευρώπης οι εργαζόμενοι εργασιακά δικαιώματα, γιατί δυστυχώς είμαστε πάρα πολύ πίσω.

Ο κ. Μητσοτάκης υποστηρίζει μονόπλευρα και άδικα τα συμφέροντα της εργοδοσίας και των μεγάλων καρτέλ και οι εργαζόμενοι έχουν από τη μια μεριά τα προβλήματα της εργασίας τους και από την άλλη μεριά τις πολύ χαμηλές αμοιβές, που μπροστά στο ακραίο κύμα της ακρίβειας και της αισχροκέρδειας είναι δυο φορές φτωχοί. Το φαινόμενο των εργαζόμενων φτωχών είναι η Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη που δε μας ταιριάζει. Εμείς θέλουμε εργαζόμενους με καλές σχέσεις εργασίας, με καλές αμοιβές, σε μια Ελλάδα που δε θα κυριαρχεί η ακρίβεια και τα καρτέλ.

Και επιβεβαιώσαμε ότι στις 28 Φεβρουαρίου θα είμαστε όλοι μαζί στους δρόμους, γιατί η Ελλάδα των καλών αμοιβών και των καλών εργασιακών σχέσεων προϋποθέτει και μια Ελλάδα της Δημοκρατίας και του Δικαίου. Για να μπορούν οι νέοι και οι νέες να βρίσκουν εδώ δουλειές, να έχουν το Δίκαιο δίπλα τους, διότι, δυστυχώς, κανείς δεν μπορεί να προκόψει σε μια χώρα όπου δεν υπάρχει Κράτος Δικαίου και κανόνες Δημοκρατίας. Και αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα που ταράζει συθέμελα όλη την ελληνική κοινωνία.

Συμφωνήσαμε να υποστηρίξουμε τα αιτήματα των εργαζομένων και των Εργατικών Κέντρων, διότι για εμάς, για τον ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, η υποστήριξη της εργασίας είναι ένα ταυτοτικό ζήτημα, χαρακτηριστικό της δικής μας ταυτότητας και της ύπαρξης μας.

Στη συνάντηση εκ μέρους του ΕΚΘ συμμετείχαν ο πρόεδρος Χάρης Κυπριανίδης, ο Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Μπρούσας και ο οργανωτικός γραμματέας Γιώργος Σκεπαστιανός, ενώ από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ η βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης Κατερίνα Νοτοπούλου, ο συντονιστής Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Α' Θεσσαλονίκης, Δημήτρης Ακριτίδης και ο διευθυντής της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Γιώργος Μπάκης.

Η απάντηση σε ερώτηση για το έγκλημα των Τεμπών:

«Το σχέδιο συγκάλυψης που ξεκινάει και ενορχηστρώνεται από τον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη έχει καθυστερήσει υπερβολικά την αποκάλυψη της αλήθειας»

«Αυτό που ζητάει η ελληνική κοινωνία είναι να υπάρχει πρώτα απ' όλα αποκάλυψη της αλήθειας και ταυτόχρονα να αποδοθεί Δικαιοσύνη, να αποκαλυφθούν οι ένοχοι και οι ευθύνες, να ενεργοποιηθεί ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, να βρεθεί ο εντολέας του μπαζώματος -μιας και μιλάμε για την πρώτη Προανακριτική που αφορά στο μπάζωμα- και να υπάρχει αλήθεια και Δικαιοσύνη. Γιατί με πρωθυπουργό τον κ. Μητσοτάκη στη χώρα μας δεν λειτουργεί όπως πρέπει η Δικαιοσύνη και δεν υπάρχει αποκάλυψη της αλήθειας. Το σχέδιο συγκάλυψης που ξεκινάει από τον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη και ενορχηστρώνεται από αυτόν, έχει καθυστερήσει υπερβολικά την αποκάλυψη της αλήθειας και την απόδοση Δικαίου στη χώρα μας.

Η Προανακριτική Επιτροπή είναι ένα πρώτο βήμα. Είναι η πρώτη Προανακριτική Επιτροπή. Εμείς έχουμε θέσει εκ των προτέρων δύο όρους: Ο πρώτος όρος είναι να υπάρχουν όλα τα δεδομένα, δηλαδή όλη η έρευνα αλλά κι όλες οι πραγματογνωμοσύνες, ώστε να αποκαλυφθούν όλα τα αδικήματα, τα εγκλήματα που έχουν γίνει, και να υπάρχει παραπομπή -κι αυτός είναι ο δεύτερος όρος- στη Δικαιοσύνη των ενόχων για να ελεγχθούν από αυτήν. Να μην αποτελέσει δηλαδή η προανακριτική ένα τρικ επικοινωνιακό, όπως αυτά που κάνει μέχρι τώρα ο κ. Μητσοτάκης για να μην αποδοθούν οι ευθύνες.

Ο κ. Μητσοτάκης όμως φοβάται να έρθει στη Βουλή. Έχουν περάσει τρεις βδομάδες από την υποβολή πρότασης για προ ημερησίας διάταξης συζήτηση κι ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει έρθει στη Βουλή. Υποτιμά και τον λαό που ζητάει την αλήθεια, υποτιμά και τη Βουλή. Κι αυτό είναι ένα ακόμα πρόβλημα στο Κράτος Δικαίου της χώρας μας. Διότι υπάρχουν κοινοβουλευτικοί κανόνες και οφείλουμε να τους σεβόμαστε. Υπάρχουν όρκοι στο Σύνταγμα και στον ελληνικό λαό που δεν τηρούνται αυτή τη στιγμή, και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα αποτελέσει τη φωνή και της Δικαιοσύνης αλλά και του λαού στην Προανακριτική Επιτροπή. Τίποτα δεν μπορεί να μένει πλέον κρυφό. Η κοινωνία μαζικά έχει ήδη διαπιστώσει και έχει διατυπώσει τη δυσπιστία της απέναντι στον κ. Μητσοτάκη και αυτό οφείλει να κάνει το συντομότερο δυνατόν και η Βουλή».

Απάντηση σε ερώτηση για την προσχώρηση της Ρ. Θρασκιά στο ΠΑΣΟΚ:

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ πρέπει να είναι η αξιόπιστη αντιπολίτευση χωρίς συναίνεση απέναντι στον κ. Μητσοτάκη και ταυτόχρονα να δυναμώσει για να δώσει προοδευτική προοπτική στη χώρα»

«Υπάρχει ένα σχέδιο, ώστε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να μην είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Θεωρούμε ότι η αφαίρεση βουλευτικών εδρών από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι παραβίαση του βασικού κανόνα της λαϊκής κυριαρχίας και της λαϊκής εντολής η οποία έχει δοθεί στις εκλογές. Αυτή η επιλογή του ελληνικού λαού έχει παραβιαστεί από αρκετούς βουλευτές. Θεωρώ ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στη σημερινή ανακοίνωση, που έρχεται σε αντίθεση με δηλώσεις από τη μεριά του κ. Ανδρουλάκη. Σε κάθε περίπτωση, όμως, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει μια διπλή υποχρέωση: Να αποτελέσει πραγματικά τον εντολέα του ελληνικού λαού για να υπάρχει αξιόπιστη αντιπολίτευση χωρίς συναίνεση απέναντι στον κ. Μητσοτάκη και ταυτόχρονα να δυναμώσει και να μεγαλώσει, ώστε να δώσει μία προοδευτική προοπτική στη χώρα. Γιατί με λύσεις, οι οποίες δεν εξασφαλίζουν ξεκάθαρο μέτωπο απέναντι στον κ. Μητσοτάκη και στις επιλογές του, δεν υπάρχει προοδευτική προοπτική. Γι' αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναλαμβάνει την ευθύνη, με μια πολιτική εξόρμηση σε όλη την Ελλάδα, να μεγαλώσει και να δυναμώσει, κόντρα σε οποιοδήποτε σχέδιο υπάρχει για να μειωθεί η φωνή του μέσα ή έξω από τη Βουλή».

