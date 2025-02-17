ΗΠΑ και Ρωσία δεν έχουν ακόμη συμφωνήσει για τις συνομιλίες για την Ουκρανία

Ο Γιούρι Ουσακόφ, σύμβουλος του Ρώσου προέδρου για θέματα εξωτερικής πολιτικής, δήλωσε σήμερα ότι η Μόσχα και η Ουάσιγκτον δεν έχουν ακόμη συμφωνήσει για το πώς θα γίνει η έναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών για την Ουκρανία καθώς οι ΗΠΑ έχουν ακόμη να ορίσουν τον επικεφαλής διαπραγματευτή για τις συνομιλίες με τη Ρωσία.

Ο Ουσακόφ μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, πρόκειται να συμμετάσχουν στις διμερείς συνομιλίες με τους Αμερικανούς ομολόγους τους στην Σαουδική Αραβία αύριο Τρίτη.

Σε σχόλιά του στη ρωσική κρατική τηλεόραση, ο Ουσακόφ δήλωσε ότι η ρωσική αντιπροσωπεία προσεγγίζει της συζητήσεις με «επιχειρηματική» διάθεση.

Ο στόχος της συνάντησης είναι «να συζητήσουμε την αποκατάσταση των κανονικών σχέσεων (με τις ΗΠΑ), να συζητήσουμε την έναρξη πιθανών διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία και να συζητήσουμε τις προοπτικές για επαφές στο υψηλότερο επίπεδο (μεταξύ Πούτιν και Τραμπ), δήλωσε ο Ουσακόφ στο Κανάλι 1 της ρωσικής τηλεόρασης.

«Τώρα το ερώτημα είναι να συμφωνήσουμε για το πώς θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία, επειδή η αμερικανική πλευρά δεν έχει ορίσει έναν επικεφαλής διαπραγματευτή για να διεξάγει συνομιλίες μαζί μας», είπε.

Ο ίδιος είπε επίσης ότι ο Κιρίλ Ντμίτριεφ, επικεφαλής του κρατικού επενδυτικού ταμείου της Ρωσίας, ενδέχεται να συμμετάσχει στην αντιπροσωπεία για να συζητήσει τυχόν οικονομικά θέματα που θα προκύψουν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

