Ο ουκρανικός στρατός έπληξε κατά τη διάρκεια της νύχτας δύο ρωσικές εγκαταστάσεις διανομής ρωσικού πετρελαίου στις περιοχές Μπριάνσκ και Σαμάρα, ανακοίνωσε σήμερα το γενικό επιτελείου του ουκρανικού στρατού.

Στη Σαμάρα ο στρατός έπληξε έναν σταθμό με γραμμή παραγωγής που αναμιγνύει το ρωσικό πετρέλαιο για την παρασκευή του αργού πετρελαίου Urals που προορίζεται για εξαγωγές, ανακοίνωσε το γενικό επιτελείο με ανάρτηση το στην εφαρμογή Telegram.

The aftermath of the strike on the Samara line operation station on September 20. Pumps and one reservoir were damaged.

Source: https://t.co/LwonLl5zuC



P.S. There was a follow-up strike tonight; fresh satellite images will be available later! https://t.co/711votPJcc pic.twitter.com/X1d9ii1EqF — Evgen Istrebin 🇺🇦 (@evgen1232007) September 23, 2025

Στο Μπριάνσκ έπληξε έναν σταθμό με γραμμή παραγωγής ενός αγωγού που είναι κρίσιμης σημασίας για τον εφοδιασμό του ρωσικού στρατού αναφέρει στην ανακοίνωση του.

❗️🇺🇦Ukraine’s General Staff confirmed overnight strikes on key 🇷🇺Russian targets:



In Bryansk region, a gas compressor station at the “8-N” facility was hit and caught fire, while in Samara region the “Samara” dispatch station was struck again by drones. On occupied Crimea, two… pic.twitter.com/rEBI4v6voA — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) September 23, 2025

«Η έκταση των ζημιών προσδιορίζεται» προστίθεται στην ανακοίνωση.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η Ουκρανία ανανέωσε την εκστρατεία επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλης εμβέλειας σε ρωσικές εγκαταστάσεις παραγωγής πετρελαίου, στοχεύοντας συστηματικά βασικές εγκαταστάσεις σε μια προσπάθεια μείωσης των εσόδων της Μόσχας από τις εξαγωγές και των προμηθειών στην πρώτη γραμμή.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε μέσω της εφαρμογής Telegram ότι οι μονάδες του κατέστρεψαν ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη πάνω από το Μπριάνσκ και τη Σαμάρα. Ωστόσο δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από τη Ρωσία.

Τα στρατεύματα του Κιέβου έπληξαν επίσης ένα στρατιωτικό αεροδρόμιο στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Κριμαία, ανέφερε το γενικό επιτελείο του ουκρανικού στρατού , προσθέτοντας ότι επλήγησαν δύο αεροσκάφη.

