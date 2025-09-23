IDF: Περικυκλώσαμε επιτυχώς την Πόλη της Γάζας

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ολοκλήρωσαν - επιτυχώς - την περικύκλωση της πόλης της Γάζας την Τρίτη, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις του για την κατάληψη της πόλης.

Σύμφωνα με την Jerusalem Post και άλλα ισραηλινά μέσα, τρεις μεραρχίες των IDF περικύκλωσαν την πόλη, με ελάχιστη αντίσταση από τη Χαμάς.

🔴 Live updates - The IDF has encircled Gaza City - reporthttps://t.co/HmKXcs2LlE — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) September 23, 2025

Τη Δευτέρα το βράδυ, εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων ανακοίνωσε ότι, ενόψει της εορτής Ρος Χασανά (η εβραική Πρωτοχρονιά), «αποφασίστηκε να ενισχυθούν και να τεθούν σε επιφυλακή δεκάδες λόχοι, για αμυντικές και επιθετικές αποστολές».

Η ανακοίνωση έρχεται μία ημέρα αφού ηγέτες από όλο τον κόσμο συγκεντρώθηκαν στον ΟΗΕ και δήλωσαν ότι αναγνωρίζουν το κράτος της Παλαιστίνης, ένα διπλωματικό ορόσημο έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Νωρίτερα, το Ισραήλ είχε εκδώσει εντολή για την εκκένωση του μεγαλύτερου αστικού κέντρου του παλαιστινιακού θύλακα, καλώντας τους κατοίκους της πόλης να κατευθυνθούν προς το νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Οι ισραηλινές δυνάμεις πυροδότησαν οχήματα γεμάτα εκρηκτικά στις συνοικίες Σάμπρα και Τελ αλ Χάουα, την ώρα που τα άρματα μάχης προωθούνταν στο δυτικό τμήμα της πόλης της Γάζας.

Κάτοικοι δήλωσαν ότι οι εκρήξεις κατέστρεψαν δεκάδες σπίτια και δρόμους, ενώ πολλοί άμαχοι σκοτώθηκαν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.