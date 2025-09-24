Πεσκόφ: Μεγάλο λάθος της Ουκρανίας να πιστεύει ότι μπορεί να ανακτήσει χαμένα εδάφη

Άμεση ήταν η απάντηση της Μόσχας στις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ότι η Ουκρανία, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βρίσκεται σε θέση να αγωνιστεί και να ανακτήσει όλα τα εδάφη της.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε την Τετάρτη ότι η ρωσική οικονομία καλύπτει πλήρως τις ανάγκες του στρατού της χώρας και ότι είναι μεγάλο λάθος να πιστεύει κανείς πως η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει τα χαμένα εδάφη.

Ο Τραμπ ανέφερε χθες ότι η ρωσική οικονομία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα και ότι οι ρωσικές δυνάμεις «πολεμούν χωρίς σκοπό για 3,5 χρόνια».

Ο Πεσκόφ απάντησε ότι ο πόλεμος δεν είναι χωρίς σκοπό, αλλά ξέσπασε λόγω της απροθυμίας των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λάβουν υπόψη τις ανησυχίες της Ρωσίας για την ασφάλειά της.

Αναφερόμενος στις διμερείς σχέσεις με τις ΗΠΑ, ο Πεσκόφ δήλωσε ότι η διαδικασία αποκατάστασης των σχέσεων προχωρά «πολύ πιο αργά απ' όσο θα επιθυμούσε» η Μόσχα.

Ο Πεσκόφ είπε σε δημοσιογράφους ότι το Κρεμλίνο θα ήθελε να επιταχύνει τις προσπάθειες για την άρση όσων χαρακτήρισε ως «παράγοντες ενόχλησης» στις διμερείς σχέσεις και σημείωσε πως υπάρχουν πολλοί τομείς στους οποίους η Ρωσία και οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να συνεργαστούν προς όφελος και των δύο χωρών.

