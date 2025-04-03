Χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας που επλήγησαν ιδιαιτέρως σκληρά από το μπαράζ νέων δασμών χθες από την κυβέρνηση Τραμπ, προετοιμάζονται τώρα για συνομιλίες με τις ΗΠΑ, προκειμένου να περιορίσουν τον οικονομικό αντίκτυπο.

Έξι από τις εννέα χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας που βρίσκονταν στον κατάλογο του Τραμπ επλήγησαν από πολύ υψηλότερους τελωνειακούς δασμούς από αυτούς που ανέμεναν, οι οποίοι κυμαίνονται από 32% ως 49% (συγκριτικά, οι δασμοί που επιβλήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 20%).

Το Βιετνάμ αποτέλεσε στόχο δασμών 46%, η Καμπότζη 49%, το Μπανγκλαντές 37% και η Ινδονησία 32%, ενώ ο Τραμπ αύξησε στο 34% στις εισαγωγές από την Κίνα.

Στις χώρες αυτές υπάρχουν τα μεγαλύτερα εργοστάσια κατασκευής ένδυσης και υπόδυσης που τροφοδοτούν μεγάλες αλυσίδες σε όλο τον πλανήτη - ανάμεσά τους και οι ΗΠΑ.

Ενδεικτικά, στο Βιετνάμ έχουν μεγάλες κατασκευαστικές επιχειρήσεις όπως όπου εταιρείες όπως οι Apple, Nike και Samsung Electronics. Επίσης.

Επίσης, οι μετοχές των Nike, Adidas και Puma κατέγραψαν μεγάλη πτώση σήμερα αφού το Βιετνάμ, η Ινδονησία και η Κίνα αποτελούν βασικές αγορές για την προμήθεια προϊόντων για τις εταιρίες αθλητικών ειδών.

Χώρες όπως το Βιετνάμ και η Ταϊλάνδη έχουν μεγάλες εξαγωγές στις ΗΠΑ, έχοντας επωφεληθεί από τη μετατόπιση στις οικονομίες τους της παραγωγής Κινέζων και διεθνών κατασκευαστών για να αποφύγουν τη φορολογία που επέβαλε ο Τραμπ στην Κίνα κατά την πρώτη θητεία του.

Μέχρι στιγμής καμία από τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας δεν έχει ανακοινώσει ανταποδοτικούς δασμούς.

Οι κυβερνήσεις προετοιμάζονται για συνομιλίες με την κυβέρνηση Τραμπ

Το Βιετνάμ επλήγη από υψηλούς δασμούς 46% και δείχνει ιδιαίτερα εκτεθειμένο. Οι εξαγωγές του στις ΗΠΑ ανήλθαν σε ύψος 142 δισεκατομμυρίων δολαρίων πέρυσι, σχεδόν στο 30% του ΑΕΠ του.

Ο πρωθυπουργός του Βιετνάμ Φαμ Μινχ Τσινχ έδωσε εντολή για τη σύσταση ομάδας εργασίας για να αντιμετωπίσει την κατάσταση έπειτα από επείγον υπουργικό συμβούλιο που συγκάλεσε νωρίς σήμερα, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Ο ίδιος επισήμανε ότι ο στόχος της χώρας για ανάπτυξη 8% φέτος παραμένει ο ίδιος.

«Το ωθούμενο από τις εξαγωγές αναπτυξιακό μοντέλο του Βιετνάμ ήταν άκρως επιτυχές, προσελκύοντας πολυεθνικές εταιρείες (…) Ωστόσο αμερικανικοί δασμοί 46% θα έθεταν άμεσα σε δοκιμασία αυτό το μοντέλο», δήλωσε ο Λιφ Σνάιντερ, επικεφαλής της διεθνούς δικηγορικής εταιρείας Luther στο Βιετνάμ.

Η χώρα αυτή έχει ήδη κάνει πολλές παραχωρήσεις στην Ουάσινγκτον για να αποφύγει τους δασμούς και είναι πιθανόν να κάνει κι άλλες τις ερχόμενες μέρες.

«Περιμένω ότι θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις για τρόπους μείωσης ή μετριασμού του αντίκτυπου οποιωνδήποτε νέων δασμών», δήλωσε ο Άνταμ Σίτκοφ, εκτελεστικός διευθυντής του Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου στο Ανόι.

Παράλληλα η πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης Πεατονγκτάρν Σιναουάτρα δήλωσε ότι ελπίζει πως θα μειώσει τους δασμούς 37% που επιβλήθηκαν στην Ταϊλάνδη –ήταν πολύ υψηλότεροι από αυτούς 11% που περίμενε.

«Πρέπει να διαπραγματευτούμε και να μπούμε σε λεπτομέρειες», σημείωσε. «Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να φτάσουμε στο σημείο να χάσουμε τον στόχο μας για το ΑΕΠ».

Η οικονομική ανάπτυξη της Ταϊλάνδης έμεινε πίσω σε σχέση με άλλες αντίστοιχου επιπέδου χώρες της περιοχής, φτάνοντας το 2,5% πέρυσι, καθώς περιορίστηκε από το αυξανόμενο χρέος των νοικοκυριών, ενώ ελπίζει σε ένα 3% για φέτος.

Ο υπουργός Εμπορίου Πιτσάι Ναριπθαφάν δήλωσε ότι η κυβέρνησή του είναι προετοιμασμένη για διαπραγματεύσεις και έχει πολλές ελπίδες να πάνε καλά, επικαλούμενος τις καλές σχέσεις που διατηρεί η Ταϊλάνδη με τις ΗΠΑ.

Η Μαλαισία, στην οποία ο Αμερικανός πρόεδρος επέβαλε δασμούς ύψους 24%, ανακοίνωσε ότι δεν θα επιδιώξει την επιβολή ανταποδοτικών δασμών και σημείωσε ότι το υπουργείο Εμπορίου της θα συνεργαστεί εντατικά με τις αρχές των ΗΠΑ «για να αναζητήσει λύσεις που θα διατηρήσουν το πνεύμα του ελεύθερου και δίκαιου εμπορίου».

Η Καμπότζη από την πλευρά της αντιμετωπίζει δασμούς ύψους 49%, οι οποίοι θα πλήξουν τις βιομηχανίες της ενδυμάτων και υποδημάτων και απαλείφουν τις ελπίδες της ότι θα μπορούσε να προσελκύσει επενδύσεις που θα μετατοπίζονταν από άλλες χώρες της περιοχής.

Είναι μια «πάρα πολύ σοβαρή κατάσταση για την οικονομία», σημείωσε σύμβουλος επενδύσεων με έδρα την Καμπότζη, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Δεν υπάρχει «τίποτα που θα μπορούσε να προσφέρει η Καμπότζη ως διαπραγματευτικό χαρτί και θα βρίσκεται στο πίσω μέρος μιας πολύ μακριάς ουράς», πρόσθεσε.

