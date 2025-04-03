Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου έφτασε σήμερα τα ξημερώματα (λίγο μετά τις 03:30 ώρα Ελλάδας) στην Ουγγαρία για πολυήμερη επίσκεψη, αψηφώντας το ένταλμα σύλληψης που έχει εκδώσει εις βάρος του το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ).

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός βρίσκεται για πρώτη φορά στην Ευρώπη μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας τον Οκτώβριο του 2023, έπειτα από πρόσκληση του Ούγγρου ομολόγου του, Βίκτορ Ορμπάν.

«Καλώς ήρθατε στη Βουδαπέστη!», έγραψε ο Ούγγρος υπουργός Άμυνας Κριστόφ Σαλάι-Μπομπροβνίτσκι, ο οποίος πήγε στο αεροδρόμιο της Βουδαπέστης για να υποδεχθεί με τιμές και ενθουσιασμό τον Νετανιάχου.

Η συμβολική σημασία της επίσκεψης: «Θα ταξιδεύω άφοβα»

Μετά τις στρατιωτικές τιμές στο προεδρικό μέγαρο, ο Νετανιάχου θα συναντηθεί σήμερα το πρωί με τον Ορμπάν για συνομιλίες και θα εκμεταλλευθεί την ευκαιρία αυτή για να λάβει τη στήριξη της Ουγγαρίας στο σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θέλει να εκδιώξει τους Παλαιστίνιους από τη Λωρίδα της Γάζας και να τη θέσει υπό αμερικανικό έλεγχο.

Ωστόσο, η σημασία της επίσκεψης αυτής είναι κυρίως συμβολική.

Αφού το ΔΠΔ εξέδωσε τον Νοέμβριο του 2024 ένταλμα σύλληψης εις βάρος του Νετανιάχου για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Γάζα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έχει επισκεφθεί μόνο τις ΗΠΑ, ένθερμο υποστηρικτή του που δεν είναι μέλος του Δικαστηρίου, όμως ποτέ μια χώρα που έχει υπογράψει το Καταστατικό της Ρώμης.

«Απώτερος σκοπός του είναι να ανακτήσει την ικανότητα να ταξιδεύει όπου θέλει», σχολίασε ο Μόσε Κλούγκχαφτ πρώην σύμβουλος του Ισραηλινού ηγέτη.

Με αυτή την επίσκεψη «σε μα χώρα όπου δεν φοβάται ότι θα συλληφθεί, ανοίγει τον δρόμο για την εξομάλυνση των επόμενων ταξιδιών του», πρόσθεσε ο ίδιος, ίσως για παράδειγμα στη Γερμανία όπου ο μελλοντικός καγκελάριος της χώρας Φρίντριχ Μερτς έχει δηλώσει ότι μπορεί να πάει χωρίς να ανησυχεί ότι θα συλληφθεί.

Ο Ορμπάν κάλεσε τον Νετανιάχου να επισκεφθεί την Ουγγαρία αμέσως αφού το ΔΠΔ εξέδωσε ένταλμα σύλληψης εις βάρος του, δηλώνοντας «σοκαρισμένος από την επονείδιστη απόφαση». Απαντώντας, ο Νετανιάχου χαιρέτισε «την ηθική διαύγεια» της Ουγγαρίας.

Από την πλευρά του το ΔΠΔ υπενθύμισε «τη νομική υποχρέωση» της Βουδαπέστης και «τις ευθύνες της έναντι των άλλων χωρών μελών» του Δικαστηρίου να εκτελεί τις αποφάσεις του.

«Σε περίπτωση ανησυχίας για τη συνεργασία τους με το Δικαστήριο, τα κράτη μπορούν να ζητούν συμβουλές», επεσήμανε ο εκπρόσωπος του ΔΠΔ Φάντι ελ Αμπντάλα. «Όμως δεν εναπόκειται σε αυτά να αποφασίζουν μονομερώς αν είναι βάσιμες οι νομικές αποφάσεις του ΔΠΔ», τόνισε.

Η Ουγγαρία αναμένεται να ανακοινώσει την αποχώρησή της από το ΔΠΔ, σύμφωνα με το Radio Free Europe που επικαλείται διπλωματικές πηγές.

Η Βουδαπέστη υπέγραψε το 1999 το Καταστατικό της Ρώμης, την ιδρυτική συνθήκη του ΔΠΔ, όμως δεν το έχει επικυρώσει για συνταγματικούς λόγους και με αυτό το σκεπτικό εκτιμά δεν είναι υποχρεωμένη να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις του Δικαστηρίου.

