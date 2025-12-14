Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η Ουάσινγτον καταδικάζει την ένοπλη επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ της Αυστραλίας

«Ο αντισημιτισμός δεν έχει θέση σε αυτόν τον κόσμο. Οι προσευχές μας είναι μαζί με τα θύματα, με την εβραϊκή κοινότητα», ανέφερε ο Ρούμπιο

Αμερικανός αξιωματούχος πορτρέτο

Οι ΗΠΑ «καταδικάζουν απερίφραστα» την επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ στην οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 12 άνθρωποι και περίπου 30 τραυματίστηκαν, όταν ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον τους στη διάρκεια των εορτασμών της εβραϊκής γιορτής Χάνουκα, ανέφερε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε μία ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

«Ο αντισημιτισμός δεν έχει θέση σε αυτόν τον κόσμο. Οι προσευχές μας είναι μαζί με τα θύματα αυτής της φρικιαστικής επίθεσης, με την εβραϊκή κοινότητα, αλλά και με τον λαό της Αυστραλίας«, ανέφερε ο Ρούμπιο στην ανάρτησή του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΗΠΑ Σίδνεϊ τρομοκρατική επίθεση Μάρκο Ρούμπιο ασφάλεια Κοινωνικά δίκτυα Ειδήσεις διπλωματία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark