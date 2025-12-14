Λογαριασμός
Μητσοτάκης για Σίδνει: «Είμαι βαθιά σοκαρισμένος από τις σημερινές επιθέσεις»

«Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στις εβραϊκές κοινότητες παντού - Ο αντισημιτισμός και το μίσος δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας»

Μητσοτάκης

«Είμαι βαθιά σοκαρισμένος από τις σημερινές επιθέσεις στο Σίδνεϊ κατά τη διάρκεια του εορτασμού της Χανουκά», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Χ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Καταδικάζω αυτή τη βία με τον πιο έντονο τρόπο. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στις εβραϊκές κοινότητες παντού. Ο αντισημιτισμός και το μίσος δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας», προσθέτει.

