Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου (Met Police) ανακοίνωσε ότι ενισχύει την παρουσία της μετά την επίθεση στο Σίδνεϊ.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται καθώς το βρετανικό Community Security Trust (CST), οργανισμός που παρέχει ασφάλεια σε εβραϊκά σχολεία και κοινοτικούς χώρους, επιβεβαιώνει ότι ξεκινά συνεργασία με τις αρχές για την ενίσχυση της ασφάλειας, καθώς το βράδυ της Κυριακής, 14 Δεκέμβρη, ανάβουν τα πρώτα κεριά της Χάνουκα.

Η Met Police ανέφερε σε ανακοίνωσή της:

«Παρότι δεν υπάρχουν πληροφορίες που να υποδηλώνουν οποιαδήποτε σύνδεση μεταξύ της επίθεσης στο Σίδνεϊ και του επιπέδου απειλής στο Λονδίνο, σήμερα το πρωί ενισχύουμε την αστυνομική μας παρουσία, πραγματοποιούμε πρόσθετες περιπολίες στις κοινότητες και συνεργαζόμαστε με την εβραϊκή κοινότητα για να κατανοήσουμε τι περισσότερο μπορούμε να κάνουμε τις επόμενες ώρες και ημέρες».

Το CST καταδίκασε την «αποτρόπαιη επίθεση», ενώ, σύμφωνα με το Sky News, βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες μεταξύ του οργανισμού και της αστυνομίας σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ αναμένεται και επικοινωνία με τους αρμόδιους υπουργούς για θέματα ασφάλειας.

Ο δήμαρχος του Λονδίνου, Σαντίκ Χαν, επιβεβαίωσε επίσης ότι τα μέτρα ασφαλείας για τις εβραϊκές κοινότητες στην πρωτεύουσα ενισχύονται.

Πηγή: skai.gr

