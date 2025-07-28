Οι Ηνωμένες Πολιτείες καταδίκασαν έντονα σήμερα τη γαλλο-σαουδαραβική πρωτοβουλία για τη διεξαγωγή διεθνούς διάσκεψης στον ΟΗΕ για τη λύση δύο κρατών, ισραηλινού και παλαιστινιακού, κάνοντας λόγο για ένα απερίσκεπτο «επικοινωνιακό τέχνασμα» και μια «προσβολή» στα θύματα της 7ης Οκτωβρίου 2023.

«Αυτή την εβδομάδα, ο ΟΗΕ θα φιλοξενήσει στη Νέα Υόρκη μια μη παραγωγική και άτοπη διάσκεψη για τη λύση των δύο κρατών. Πρόκειται για ένα επικοινωνιακό τέχνασμα που πραγματοποιείται εν μέσω ευαίσθητων διπλωματικών προσπαθειών που αποσκοπούν στο να τεθεί τέλος στη σύγκρουση» στη Γάζα, δήλωσε η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τάμι Μπρους, σε ανακοίνωση.

«Δεν υπάρχει εναλλακτική» στη λύση των δύο κρατών, ισραηλινού και παλαιστινιακού, που να ζουν το ένα δίπλα στο άλλο με ειρήνη και ασφάλεια, υποστήριξε σήμερα η Γαλλία κατά την έναρξη αυτής της διάσκεψης την οποία μποϊκοτάρουν το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Για την Ουάσινγκτον ωστόσο, «η διάσκεψη αυτή αντί να προωθήσει την ειρήνη, θα παρατείνει τον πόλεμο, θα ενθαρρύνει τη Χαμάς, θα ανταμείψει τα εμπόδιά της και θα υπονομεύσει τις συγκεκριμένες προσπάθειες για την επίτευξη της ειρήνης».

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα συμμετάσχουν σε αυτή την προσβολή», πρόσθεσε η εκπρόσωπος.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε ήδη αποδοκιμάσει την Παρασκευή τις δηλώσεις του Γάλλου ομολόγου του Εμανουέλ Μακρόν για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, λέγοντας πως δεν έχουν «βαρύτητα» και «δεν θα αλλάξουν τίποτα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

