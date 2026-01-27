Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, θα συναντηθεί αύριο, Τετάρτη, στο Παρίσι με την πρωθυπουργό της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, καθώς και με τον πρωθυπουργό της αυτόνομης περιοχής της Γροιλανδίας, Γενς Φρέντερικ Νίλσεν, στο πλαίσιο ευρωπαϊκής περιοδείας που πραγματοποιούν, με πρώτη στάση τη γαλλική πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές του Μεγάρου των Ηλυσίων, οι δύο ηγέτες αναμένεται να εκφράσουν τις ευχαριστίες τους προς τη Γαλλία για τη σαφή πολιτική στήριξη που παρείχε στην Κοπεγχάγη και τη Γροιλανδία, κατά τη διάρκεια των πρόσφατων λεκτικών επιθέσεων από αμερικανικής πλευράς που αφορούσαν το καθεστώς και το μέλλον της Γροιλανδίας.

Η γαλλική στήριξη και το άνοιγμα προξενείου στο Νούουκ

Οι ίδιες πηγές υπενθυμίζουν ότι πριν από περίπου έξι μήνες ο Εμανουέλ Μακρόν είχε πραγματοποιήσει ιστορική επίσκεψη στο Νούουκ, την πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, επιβεβαιώνοντας τον αυξανόμενο γεωπολιτικό και διπλωματικό ρόλο της Γαλλίας στην Αρκτική.

Στο πλαίσιο αυτό, το Παρίσι έχει ήδη ανακοινώσει την πρόθεσή του να ανοίξει προξενείο στη Γροιλανδία στο προσεχές διάστημα, ενισχύοντας περαιτέρω τη διπλωματική του παρουσία στην περιοχή και τη συνεργασία με τη Δανία και τις αρχές της αυτόνομης περιοχής.

Η συνάντηση στο Παρίσι αναμένεται να εστιάσει, μεταξύ άλλων, σε ζητήματα ευρωπαϊκής ασφάλειας, γεωπολιτικής σταθερότητας στον Αρκτικό Κύκλο και ενίσχυσης της ευρωπαϊκής συνεργασίας σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών εντάσεων.

