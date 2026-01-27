Τραγωδία στα Τζουμέρκα: Νεκρός ανασύρθηκε άνδρας από ρέμα

Τραγωδία σημειώθηκε στο χωριό των Αγνάντων του δήμου κεντρικών Τζουμέρκων, με έναν ηλικιωμένο άνδρα να ανασύρεται νεκρός από ρέμα.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στο epirusgate ο δήμαρχο Κεντρικών Τζουμέρκων Χρήστος Χασιάκος, εκτιμάται πως γύρω στις 11 το βράδυ της Δευτέρας, καθ’ οδόν προς το σπίτι του ο άνδρας σταμάτησε σε ένα σημείο πάνω από το μεγάλο ρέμα του χωριού.

Για άγνωστο λόγο έχασε την ισορροπία του και κατρακύλησε σε βάρος 30 μέτρων, χωρίς να φτάσει στο τέλος του ρέματος.

Ο αδελφός του άτυχου άνδρα που τον περίμενε να επιστρέψει, ανησύχησε και κάλεσε άμεσα τις αρχές.

Από νωρίς τα ξημερώματα η Πυροσβεστική ξεκίνησε έρευνες για τον εντοπισμό του άνδρα και μέσα σε λίγες ώρες ανευρέθηκε η σορός του σε απότομο και δύσβατο σημείο στην Τ.Κ. Αγνάντων.

Μεταφέρθηκε με φορείο και παραδόθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο ΕΚΑΒ.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ατύχημα, ωστόσο οι έρευνες είναι σε εξέλιξη.

Πηγή: skai.gr

