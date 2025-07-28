Δύο άνδρες έχασαν τη ζωή τους και άλλοι δύο τραυματίστηκαν μετά από επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε σήμερα, Δευτέρα στο κέντρο του Λονδίνου.

Η αστυνομία κλήθηκε σε ένα επαγγελματικό χώρο στο Long Lane, στο Southwark, στις 13:00, όπου διαπίστωσε ότι τέσσερα άτομα είχαν μαχαιρωθεί.

Συγκεκριμένα, ένας 58χρονος άνδρας άφησε επί τόπου την τελευταία του πνοή, ενώ τρεις ακόμη μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ανέφερε η Μητροπολιτική Αστυνομία. Μεταξύ αυτών ένας 27χρονος άνδρας ο οποίος κατέληξε στη συνέχεια.

Ο τρίτος άνδρας, ηλικίας περίπου τριάντα ετών, παραμένει στο νοσοκομείο με τραύματα χωρίς ωστόσο να κινδυνεύει η ζωή του ενώ ο τέταρτος περίπου τριάντα ετών, ο οποίος έχει συλληφθεί σε σχέση με το περιστατικό, παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση.

Η επικεφαλής της αστυνομίας Έμμα Μποντ δήλωσε ότι: «Η έρευνά μας βρίσκεται στα αρχικά στάδια και εργαζόμαστε σκληρά για να κατανοήσουμε πλήρως τις συνθήκες αυτού του σοκαριστικού περιστατικού. Σε αυτό το σημείο, δεν πιστεύουμε ότι σχετίζεται με την τρομοκρατία και δεν υπάρχει περαιτέρω κίνδυνος για τους πολίτες».

