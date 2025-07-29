Γαλλία και Σαουδική Αραβία συνεχίζουν την προσπάθεια για αναγνώριση της Παλαιστίνης

Κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου, οι Υπουργοί Εξωτερικών της Γαλλίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό και της Σαουδικής Αραβίας πρίγκιπας Φαϊζαλ Mπιν Φαρχάν Αλ Σαούντ παρουσίασαν τους στόχους της υψηλού επιπέδου διεθνούς διάσκεψης για τη λύση των δύο κρατών και το μέλλον της Γάζας.

Παρά την αναζωπύρωση των εντάσεων στην περιοχή τον Ιούνιο και τις αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητα πραγματοποίησης της διάσκεψης, ανέφεραν ότι τελικά συμμετέχουν 125 κράτη — τα 50 σε επίπεδο υπουργών — υπό τη συμπροεδρία Γαλλίας και Σαουδικής Αραβίας.

Ο κ. Μπαρό τόνισε ότι η σύγκρουση στη Γάζα και τα δεινά των αμάχων, Ισραηλινών και Παλαιστινίων, επιβάλλουν άμεση πολιτική κατεύθυνση, ξεκινώντας από την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός με τη μεσολάβηση του ΟΗΕ, της Αιγύπτου και του Κατάρ. Επισήμανε την επιστολή του Προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς στις 9 Ιουνίου ως σημείο καμπής, στην οποία καταδίκαζε τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου, ζητούσε τον αφοπλισμό και τον αποκλεισμό της Χαμάς από τη διακυβέρνηση της Γάζας και δεσμευόταν για εκλογές και μεταρρυθμίσεις.

«Δεσμεύτηκε επίσης να καταπολεμήσει τη ρητορική μίσους και τον εξτρεμισμό, να ανανεώσει την Παλαιστινιακή Αρχή και να προκηρύξει προεδρικές και βουλευτικές εκλογές το 2026. Φυσικά, η Παλαιστινιακή Αρχή θα κριθεί από την τήρηση αυτών των δεσμεύσεων» ανέφερε ο κ. Μπαρό.

Αυτό, υπογράμμισε ο Γάλλος ΥΠΕΞ, άνοιξε τον δρόμο για την απόφαση του Προέδρου Μακρόν να αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό Κράτος κατά τη Γενική Συνέλευση του Σεπτεμβρίου.

«Με αυτή την απόφαση, η Γαλλία επαναβεβαιώνει το δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού στην αυτοδιάθεση, απέναντι στα τετελεσμένα επί του εδάφους, στην ανθρωπιστική καταστροφή που βιώνουν οι άνθρωποι και στον κίνδυνο αφανισμού τους. Αναγνωρίζουμε ότι Ισραήλ και Παλαιστίνη, ως φορείς της ειρήνης, έχουν απορρίψει τη βία και την τρομοκρατία. Αυτό διαψεύδει τη Χαμάς, η οποία πάντοτε εναντιωνόταν στη λύση των δύο κρατών και δεν αναγνωρίζει το δικαίωμα ύπαρξης του Ισραήλ», ανέφερε ο Γάλλος ΥΠΕΞ.

Ο κ. Μπαρό αναφέρθηκε σε τρεις καθοριστικές δεσμεύσεις που στοχεύει η διάσκεψη:

1. Διαμόρφωση κοινής διεθνούς προσέγγισης για τη σταθεροποίηση της Γάζας μετά τον πόλεμο.

2. Για πρώτη φορά, καταδίκη των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου και της τρομοκρατίας από αραβικά και μουσουλμανικά κράτη, με ταυτόχρονη πρόθεση μελλοντικής εξομάλυνσης των σχέσεων με το Ισραήλ υπό προϋποθέσεις.

3. Δηλωμένη πρόθεση από πλευράς δυτικών χωρών για αναγνώριση της Παλαιστίνης.

Η Αυτού Υψηλότητα πρίγκιπας και υπουργός Εξωτερικών της Σ. Αραβίας Φάϊζαλ Μπιν Φαρχάν επαίνεσε την απόφαση της Γαλλίας και τόνισε ότι «ο μόνος τρόπος για να τερματιστεί η βία και η οδύνη είναι η ουσιαστική εφαρμογή της λύσης των δύο κρατών, βάσει της Αραβικής Ειρηνευτικής Πρωτοβουλίας, των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών και της αρχής «εδάφη έναντι ειρήνης».

Ο πρίγκιπας Φάϊζαλ Μπιν Φαρχάν ανέφερε ότι «ηρθε η ώρα να τερματιστεί αυτή η σύγκρουση και να ιδρυθεί παλαιστινιακό κράτος, επιτυγχάνοντας μια διαρκή και συνολική ειρήνη που θα διασφαλίζει την ασφάλεια και την κυριαρχία όλων των λαών της περιοχής».

«Σε αυτό το πλαίσιο, χαιρετίζουμε την ανακοίνωση του Προέδρου Μακρόν και τη δέσμευση για αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης. Πρόκειται για ένα ιστορικό βήμα» τόνισε.

Ο Σαουδάραβας ΥΠΕΞ εξέφαρσε την πλήρη στήριξή της χώρας του στις προσπάθειες του Κατάρ, της Αιγύπτου και των Ηνωμένων Πολιτειών για την επανενεργοποίηση της εκεχειρίας, η οποία θα περιλαμβάνει την απελευθέρωση όλων των ομήρων, την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων και τη διασφάλιση της ανεμπόδιστης παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας.

Καταδίκασε μονομερείς ενέργειες όπως οι εποικισμοί, οι αναγκαστικοί εκτοπισμοί και οι απόπειρες προσάρτησης, ζητώντας άμεση κατάπαυση του πυρός, απελευθέρωση όλων των ομήρων, αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων και απρόσκοπτη ανθρωπιστική πρόσβαση.

«Απορρίπτουμε κατηγορηματικά οποιαδήποτε απόπειρα διαχωρισμού της Γάζας από τα υπόλοιπα παλαιστινιακά εδάφη, οποιαδήποτε κατοχή, αποκλεισμό ή βίαιη μετακίνηση του πληθυσμού της — ανεξαρτήτως προσχημάτων. Επαναβεβαιώνουμε τη δική μας δέσμευση για στήριξη των προσπαθειών της Παλαιστινιακής Αρχής για καλή διακυβέρνηση και ανοικοδόμηση της Γάζας, σύμφωνα με το σχέδιο των αραβικών και μουσουλμανικών χωρών που έχει λάβει ευρεία διεθνή υποστήριξη» ανέφερε.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για πιθανές κυρώσεις κατά του Ισραήλ και για το εάν παραμένει στο τραπέζι η εξομάλυνση των σχέσεων μαζί του, ο κ. Μπαρό τόνισε ότι η ΕΕ πρέπει να στείλει ξεκάθαρο μήνυμα στην ισραηλινή κυβέρνηση: να αρθεί ο οικονομικός αποκλεισμός κατά της Παλαιστινιακής Αρχής, να σταματήσει το εποικιστικό σχέδιο Ε1 και να διασφαλιστεί η πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια. «Η ΕΕ πρέπει να καταστήσει σαφές ότι διαθέτει μέσα πίεσης» σημείωσε.

Ο κ. Μπαρό απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τη στάση των ΗΠΑ μετά τη δήλωση της Γαλλίας ότι τον Σεπτέμβριο θα αναγνωρίσει επίσημα το Κράτος της Παλαιστίνης ανέφερε ότι «εχουμε ακούσει επιφυλάξεις που έχουν εκφραστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με την πρωτοβουλία μας. Εμείς έχουμε την αντίθετη άποψη. Πιστεύουμε ότι είναι πολύ συμβατή με τα μέτρα που έλαβε ο Πρόεδρος Τραμπ κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, για παράδειγμα τις Συμφωνίες του Αβραάμ και η συλλογική λογική που το έχουμε ξεκινήσει δεν μπορεί να σταματήσει».

«Αυτό φαίνεται εδώ στη διάσκεψη και αυτό θα μας επιτρέψει, σε εύθετο χρόνο, να διευκολύνουμε το έργο που πραγματοποιείται από την αμερικανική κυβέρνηση, όταν θα επιστρέψει και πάλι στη λογική των Συμφωνιών του Αβραάμ» πρόσθεσε ο κ. Μπαρό.

Σε ερώτηση για το αν υπάρχουν ενδείξεις ότι άλλα κράτη θα ακολουθήσουν τη Γαλλία στην αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης και για το αν Γαλλία και Σ. Αραβία υποστηρίζουν τον όρο αποστρατιωτικοποίησης της Χαμάς ο κ. Μπαρό απάντησε ότι «η Γαλλία δεν μπορούσε να περιμένει άλλο. Ως η πρώτη χώρα μεταξύ των G7 ανακοίνωσε την αναγνώριση. Ορισμένες ευρωπαϊκές και δυτικές χώρες έχουν ήδη εκφράσει προθέσεις. Ο στόχος είναι να πείσουμε διστακτικά κράτη ότι το σωστό χρονικό σημείο είναι τώρα».

«Για το Βασίλειο, η αναγνώριση συνδέεται στενά με την ίδρυση του παλαιστινιακού κράτους. Ελπίζουμε σίγουρα ότι η σαφής δυναμική προς την κατεύθυνση της ίδρυσης του παλαιστινιακού κράτους που εκδηλώθηκε εδώ θα μπορέσουν να ανοίξουν τον διάλογο για την εξομάλυνση, αλλά αυτό μπορεί να συμβεί μόνο αν τερματιστεί η σύγκρουση στη Γάζα, αν ανακουφιστεί ο πολίτης της Γάζας, διότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ή καμία αξιοπιστία για να διεξαχθεί διάλογος για την ομαλοποίηση, ενώ στη Γάζα συνεχίζονται οι θάνατοι, τα δεινά και η καταστροφή» ανέφερε ο Σαουδάραβας ΥΠΕΞ.

Σε ερώτηση σχετικά με το τελικό κείμενο των αποτελεσμάτων της Διάσκεψης και το χρονοδιάγραμμα αναγνώρισης της Παλαιστίνης, ο κ. Μπαρό ανέφερε ότι το σχέδιο βασίζεται στις εργασίες 18 θεματικών ομάδων και περιλαμβάνει λεπτομερές πλαίσιο για τη μεταπολεμική Γάζα.

Η αναγνώριση της Παλαιστίνης, τόνισε, έπρεπε να είχε συμβεί εδώ και χρόνια, και τώρα είναι η ώρα για τις χώρες που δεν έχουν ακόμη προχωρήσει σε αυτό, να το κάνουν χωρίς να εξαρτώνται από το ισραηλινό βέτο. Μια τέτοια αναγνώριση ενισχύει, είπε, τη διαπραγματευτική ισχύ της Παλαιστίνης και υπονομεύει τις ακραίες φωνές εντός του Ισραήλ.

«Υπάρχει συνεχής διάλογος με μια σειρά από ευρωπαϊκές και ασιατικές χώρες που δεν έχουν ακόμη αναγνωρίσει το κράτος του Ισραήλ. 149 κράτη το αναγνωρίζουν, οπότε οι υπόλοιπες χώρες δεν είναι και τόσες πολλές» ανέφερε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών.

Και οι δύο υπουργοί κάλεσαν σε διεθνή κινητοποίηση έως τον Σεπτέμβριο για την αναγνώριση της Παλαιστίνης και τη διαμόρφωση νέας πολιτικής αρχιτεκτονικής για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.