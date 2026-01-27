ΕΕ: Στόχος το IRIS2 να ξεκινήσει την παροχή υπηρεσιών το 2029

Το πολυτροχιακό δίκτυο 290 δορυφόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνωστό ως IRIS2, θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει αρχικές υπηρεσίες έως το 2029, κάτι που θα σηματοδοτούσε περαιτέρω πρόοδο στους στόχους της ΕΕ να ενισχύσει τη διαστημική της βιομηχανία, δήλωσε ο Επίτροπος Άμυνας και Διαστήματος της ΕΕ, Άντριους Κουμπίλιους.

«Ζήτησα από όλους τους εταίρους να ανεβάσουν ρυθμούς και να επιταχύνουν το IRIS2. Είμαι βέβαιος ότι μπορούμε ήδη να αναπτύξουμε αρχικές υπηρεσίες έως το 2029», δήλωσε ο Κουμπίλιους σε ομιλία του στις Βρυξέλλες.

Το IRIS2 θα παρέχει μια κρυπτογραφημένη «ραχοκοκαλιά» για τις κυβερνήσεις και τους δημόσιους φορείς της ΕΕ, σε μια περίοδο όπου η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και οι πολιτικές εντάσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιταχύνει την ευρωπαϊκή προσπάθεια να στηρίξει ευαίσθητα περιουσιακά στοιχεία, όπως οι δορυφόροι, που ολοένα και περισσότερο «ακουμπούν» και στον τομέα της άμυνας.

Ο Κουμπίλιους πρόσθεσε ότι ένα ακόμη βασικό βήμα στα σχέδια της ΕΕ να γίνει πιο ανταγωνιστική στον διαστημικό τομέα απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα επιτεύχθηκε με την έναρξη των επιχειρήσεων του GOVSATCOM.

Το GOVSATCOM ενοποιεί τους εθνικούς δορυφόρους της Ευρώπης.

«Την περασμένη εβδομάδα ξεκινήσαμε τις επιχειρήσεις του GOVSATCOM. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα κράτη-μέλη μπορούν πλέον να έχουν πρόσβαση σε κρατικές δορυφορικές επικοινωνίες. Στρατιωτικές και κυβερνητικές. Ασφαλείς και κρυπτογραφημένες. Ανεπτυγμένες στην Ευρώπη – λειτουργούσες στην Ευρώπη, υπό ευρωπαϊκό έλεγχο», δήλωσε ο Κουμπίλιους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.