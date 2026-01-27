Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» και σήμερα, Τρίτη 27 Ιανουαρίου στις 14.40, συνεχίσει το οδοιπορικό του στην Αλβανία.

Η δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής επισκέπτεται τη Δερβιτσάνη, ένα από τα ελληνόφωνα χωριά της Αλβανίας, αλλά και τους Αγίους Σαράντα και γνωρίζει ανθρώπους που επέστρεψαν στον τόπο τους. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Ταξιδέψαμε στη Δερβιτσάνη, ένα από τα ελληνόφωνα χωριά της Αλβανίας. Οι κάτοικοι εκεί μας υποδέχτηκαν με χαρά, κέφι και μας έδειξαν πως διατηρούν τα έθιμα και πως διασκεδάζουν κρατώντας πάντα το ελληνικό στοιχείο.

Οι Άγιοι Σαράντα έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια και έχουν γίνει πόλος έλξης για χιλιάδες Έλληνες αλλά και επισκέπτες από όλον τον κόσμο.

Γνωρίζουμε ανθρώπους που έφυγαν, άλλαξαν τη ζωή τους και επέστρεψαν στην Κορυτσά, έχοντας όμως πάντα την Ελλάδα στην καρδιά τους.

