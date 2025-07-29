Γκουτέρες στη διεθνή διάσκεψη για το Παλαιστινιακό: «Η σημερινή διάσκεψη αποτελεί μια σπάνια και αναντικατάστατη ευκαιρία»

Ο Γενικός Γραμματέας ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, μίλησε στην εναρκτήρια συνεδρία της διεθνούς διάσκεψης για την υλοποίηση της λύσης των δύο κρατών που λαμβάνει χώρα στην έδρα του διεθνούς οργανισμού.

Ο κ. Γκουτέρες ανέφερε ότι η μόνη ρεαλιστική, δίκαιη και βιώσιμη λύση για Ισραηλινούς και Παλαιστινίους είναι η ύπαρξη δύο κρατών, του Ισραήλ και της Παλαιστίνης, που θα ζουν πλάι-πλάι με ειρήνη και ασφάλεια, εντός αναγνωρισμένων συνόρων, βάσει των προ του 1967 συνόρων, με την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα και των δύο.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι "ο χρόνος τελειώνει, καθώς η εμπιστοσύνη διαβρώνεται μέρα με τη μέρα, οι θεσμοί αποδυναμώνονται και οι ελπίδες εξανεμίζονται".

Δήλωσε επίσης ότι "η μαζική καταστροφή της Γάζας είναι αφόρητη και πρέπει να σταματήσει και ότι οι μονομερείς ενέργειες που θα υπονόμευαν για πάντα τη λύση των δύο κρατών είναι απαράδεκτες".

Ο Γενικός Γραμματέας ανέφερε ότι "η σημερινή διάσκεψη αποτελεί μια σπάνια και αναντικατάστατη ευκαιρία".

«Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα εξελιχθεί σε άλλη μία άσκηση καλοπροαίρετης ρητορικής», πρόσθεσε ο κ. Γκουτέρες.

«Μπορεί και πρέπει να αποτελέσει ένα καθοριστικό σημείο καμπής - ένα σημείο που θα πυροδοτήσει αμετάκλητη πρόοδο προς τον τερματισμό της κατοχής και την υλοποίηση της κοινής μας επιδίωξης για μια βιώσιμη λύση δύο κρατών», συμπλήρωσε.

Η Ευρωπαία Επίτροπος Μεσογειακών Θεμάτων, Ντουμπράβκα Σούιτσα στην Υψηλού Επιπέδου Διάσκεψη για το Παλαιστινιακό

Εκπροσωπώντας την ΕΕ, η κ. Σούιτσα θα επαναβεβαιώσει τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη λύση των δύο κρατών ως τη μόνη οδό για μια δίκαιη, διαρκή και βιώσιμη ειρήνη.

Θα υπενθυμίσει τις συνεχιζόμενες προσπάθειες της ΕΕ για την ανακούφιση της καταστροφικής ανθρωπιστικής κατάστασης στη Γάζα, καθώς και τη σθεναρή υποστήριξη προς μια μεταρρυθμισμένη και ανανεωμένη Παλαιστινιακή Αρχή, ως τον νόμιμο φορέα διακυβέρνησης ενός μελλοντικού παλαιστινιακού κράτους.

Η Επίτροπος θα συμβάλει επίσης στις συζητήσεις για την «επόμενη μέρα», εστιάζοντας στις διεθνείς προσπάθειες για την ανάκαμψη και ανασυγκρότηση της Γάζας.

Σύμφωνα με την Μόνιμη Αντιπροσψπεία της ΕΕ στον ΟΗΕ, "η Επιτροπή έχει εκταμιεύσει 30 εκατομμύρια ευρώ προς την UNRWA, τη δεύτερη δόση της φετινής χρηματοδότησης στο πλαίσιο του πολυετούς Ολοκληρωμένου Προγράμματος Στήριξης για την Παλαιστίνη, για να βοηθήσει την υπηρεσία στην πληρωμή των μισθών των δασκάλων και του ιατρικού προσωπικού της".

"Η διάσκεψη υψηλού επιπέδου αντιπροσωπεύει μια καθοριστική διεθνή προσπάθεια για τη διάσωση της λύσης των δύο κρατών εν μέσω καταστροφικής ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα και της αυξανόμενης έντασης και βίας στη Δυτική Όχθη" αναφέρει η ανακοίνωση της Αντιπροσωπείας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.