Τουρκία: Τουλάχιστον 17 νεκροί από τις φωτιές τον τελευταίο μήνα

Τουλάχιστον 17 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους τον τελευταίο μήνα στην Τουρκία λόγω των καταστροφικών δασικών πυρκαγιών που πλήττουν τη χώρα, εν μέσω ακραίων θερμοκρασιών και ισχυρών ανέμων που τροφοδοτούν τα πύρινα μέτωπα σε ολόκληρη την ανατολική Μεσόγειο.

Η πιο πρόσφατη τραγωδία σημειώθηκε κοντά στην Μπούρσα, την τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, όπου δύο εθελοντές πυροσβέστες υπέκυψαν στα τραύματά τους μετά την ανατροπή υδροφόρας οχήματος καθ’ οδόν προς μέτωπο πυρκαγιάς.

Ένας ακόμη εργάτης είχε χάσει τη ζωή του, ενώ την Κυριακή ένας επαγγελματίας πυροσβέστης υπέστη καρδιακή προσβολή και κατέληξε.

Περισσότεροι από 3.500 κάτοικοι στην ευρύτερη περιοχή αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους το σαββατοκύριακο, καθώς η φωτιά πλησίαζε σε κατοικημένες περιοχές.

Σημειώνεται πως μεταξύ των νεκρών συγκαταλέγονται 10 εθελοντές διασώστες και δασοφύλακες που έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά στην Εσκίσεχιρ, στη δυτική Τουρκία, την περασμένη Τετάρτη.

Παρά τις προσπάθειες κατάσβεσης, μεγάλες δασικές εκτάσεις έχουν ήδη καταστραφεί. Όπως ανακοίνωσε την Κυριακή ο υπουργός Δασών Ιμπραήμ Γιουμακλί, η χώρα αντιμετώπισε 44 ξεχωριστές πυρκαγιές μέσα σε μία μόλις ημέρα.

Οι δυτικές επαρχίες Ιζμίρ και Μπίλετζικ έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς τα πύρινα μέτωπα μαίνονται ανεξέλεγκτα σε πολλά σημεία.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας, Γιλμάζ Τουντς, δήλωσε ότι σε σχέση με τα αίτια των πυρκαγιών, υπάρχει κατηγορητήριο εναντίον 97 ατόμων σε 33 από τις 81 επαρχίες της χώρας.

Ένταση σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στο χωριό Χαρμαντζίκ, 57 χιλιόμετρα νότια της Μπούρσα, όταν έγινε γνωστό ότι είχε συλληφθεί ύποπτος για εμπρησμό.

Οργισμένο πλήθος συγκεντρώθηκε έξω από το αστυνομικό τμήμα απαιτώντας την παράδοσή του, όμως τελικά απομακρύνθηκε μετά από διαβεβαιώσεις των αρχών για πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

