Ρωσικά drones και πύραυλοι χτύπησαν τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, το Χάρκοβο, αργά το βράδυ της Δευτέρας, προκαλώντας διακοπή ρεύματος εν μέσω του παγωμένου χειμώνα, ενώ 23 άτομα τραυματίστηκαν σε μια νυχτερινή επίθεση στην Οδησό, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Δύο άτομα τραυματίστηκαν και δύο σχολεία υπέστησαν ζημιές στην επίθεση στο Χάρκοβο, ανέφερε ο περιφερειάρχης Όλεχ Σινιεχούμποφ στο Telegram, όπως μεταδίδει το Reuters.

Εικόνες σε κανάλια του Telegram έδειξαν την πόλη, συχνό στόχο των Ρώσων, 30 χιλιόμετρα από τα ρωσικά σύνορα, να είναι βυθισμένη στο σκοτάδι.

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε την Τρίτη ότι οι ρωσικές δυνάμεις είχαν εκτοξεύσει 165 drones.

«Το ενεργειακό μας σύστημα δέχτηκε επίθεση και υπέστη αρκετά σοβαρές ζημιές. Όλα τα συνεργεία εργάζονται για να εξαλείψουν γρήγορα όλες τις αρνητικές συνέπειες», δήλωσε ο Syniehubov σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Telegram.

Χωρίς ρεύμα το 80% της περιοχής του Χαρκόβου

«Περίπου το 80% της πόλης του Χάρκοβο και της περιοχής του Χάρκοβο είναι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα», πρόσθεσε.

Η Ρωσία πραγματοποίησε μια μεγάλη επίθεση με drones στην πόλη της Οδησσού που είχε ως αποτέλεσμα δεκάδες άνθρωποι να τραυματιστούν, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, ανακοίνωσε από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, οι Ρώσοι εξαπέλυσαν περισσότερα από 50 drones κατά της πόλης, με κύριους στόχους ενεργειακές και άλλες υποδομές. Ζημιές υπέστησαν και διαμερίσματα.

«Όλες οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν αναπτυχθεί επιτόπου για να παράσχουν βοήθεια», σημείωσε ο Ουκρανός πρόεδρος και υπογράμμισε πως η επιχείρηση διάσωσης θα συνεχιστεί για όσους μπορεί να είναι παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε πως δέχτηκαν επίθεση και άλλες περιοχές κατά τη διάρκεια της νύχτας και πως συνολικά, η Ρωσία εξαπέλυσε 165 drones κατά της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας,

Ο περιφερειακός κυβερνήτης Όλεχ Κίπερ δήλωσε ότι μεταξύ των 23 τραυματιών, εννέα άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων δύο παιδιών και μιας εγκύου γυναίκας, νοσηλεύτηκαν.

Δεκάδες κτίρια κατοικιών, μια εκκλησία, ένα νηπιαγωγείο και ένα λύκειο υπέστησαν ζημιές από την επίθεση, η οποία προκάλεσε μεγάλες πυρκαγιές σε αρκετές τοποθεσίες, πρόσθεσε ο Κίπερ.

Η πόλη της Οδησσού και η γύρω περιοχή, όπου βρίσκονται τα λιμάνια της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα, έχουν γίνει συχνοί στόχοι ρωσικών επιθέσεων τις τελευταίες εβδομάδες.

Οι ενεργειακές υποδομές ήταν ο κύριος στόχος επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στη γειτονική περιοχή Νικολάιφ, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης, προσθέτοντας ότι μια 59χρονη γυναίκα τραυματίστηκε.

Στην περιοχή Λβιβ της δυτικής Ουκρανίας, η οποία συνορεύει με την Πολωνία, μέλος του ΝΑΤΟ, μια εγκατάσταση υποδομής δέχθηκε επίσης ρωσική επίθεση, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης.

Παράλληλα, η ρωσική επίθεση προκάλεσε ζημιές σε μια ενεργειακή εγκατάσταση στην Οδησσό, ανακοίνωσε την Τρίτη η εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας DTEK.

«Η ζημιά είναι εκτεταμένη και οι εργασίες επισκευής θα χρειαστούν πολύ χρόνο για να αποκατασταθεί η λειτουργική κατάσταση του εξοπλισμού», ανέφερε η DTEK στο Facebook και πρόσθεσε:

«Οι ομάδες μας ξεκίνησαν τις εργασίες αποκατάστασης αφού έλαβαν άδεια από τους διασώστες και τον στρατό. Ειδικοί ελέγχουν τον εξοπλισμό, απομακρύνουν τα συντρίμμια και στη συνέχεια ξεκινούν τις επισκευές»

