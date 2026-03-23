Η δημιουργός του ChatGPT, OpenAI, προσφέρει σε εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων μια πιο ελκυστική συμφωνία από την αντίπαλό της Anthropic, καθώς και οι δύο εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης προσεγγίζουν επενδυτικά funds με στόχο τη δημιουργία κοινοπραξιών που θα αντλήσουν νέα κεφάλαια και θα επιταχύνουν την υιοθέτηση AI προϊόντων στις επιχειρήσεις, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις συζητήσεις.

Η OpenAI προσφέρει προνομιούχες μετοχές με εγγυημένη ελάχιστη απόδοση 17,5%, σημαντικά υψηλότερη από τα συνηθισμένα επίπεδα για τέτοια επενδυτικά εργαλεία, ανέφεραν δύο πηγές. Παράλληλα, προσφέρει και πρώιμη πρόσβαση στα νεότερα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της, επιδιώκοντας να προσελκύσει επενδυτές όπως οι TPG και Advent International για την κοινοπραξία της.

Η εταιρεία έχει εντείνει πρόσφατα την εστίασή της στην εταιρική αγορά, έναν τομέα στον οποίο η Anthropic παραδοσιακά έχει ισχυρότερη παρουσία. Αντίθετα, η πρόταση της Anthropic προς "private equity" επενδυτές δεν περιλαμβάνει αντίστοιχες εγγυημένες αποδόσεις, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Οι δύο εταιρείες ανταγωνίζονται για συνεργασίες με επενδυτικά funds που θα τους επιτρέψουν να διαθέσουν γρήγορα τα εργαλεία AI τους σε εκατοντάδες ώριμες εταιρείες που ανήκουν σε χαρτοφυλάκια "private equity". Αυτό θα ενισχύσει τη χρήση των μοντέλων τους και θα αυξήσει τη «δέσμευση» των πελατών σε μεγάλη κλίμακα.

Η OpenAI και η Anthropic ανταγωνίζονται για πιο προσοδοφόρους εταιρικούς πελάτες, καθώς επιδιώκουν να τοποθετηθούν ενόψει πιθανών εισαγωγών στο χρηματιστήριο ακόμη και μέσα στο έτος.

Η δομή των κοινοπραξιών μπορεί να απορροφήσει τα υψηλά αρχικά κόστη, όπως η διάθεση μηχανικών για την προσαρμογή των μοντέλων στις ανάγκες των πελατών, μειώνοντας τις πιέσεις κόστους πριν από μια δημόσια εγγραφή και προσφέροντας πιο ξεκάθαρη οικονομική εικόνα για τους επενδυτές.

Οι δύο εταιρείες «τρέχουν» να εξασφαλίσουν παρόμοιες συνεργασίες με private equity funds — μια στρατηγική σχετικά νέα για τον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης.

«Υπάρχει μια μεγάλη κούρσα για να εξασφαλιστούν όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις και χρήστες», δήλωσε ο Matt Kropp από τη μονάδα AI της Boston Consulting Group, προσθέτοντας ότι όταν ένα προσαρμοσμένο AI σύστημα ενσωματωθεί σε μια εταιρεία, γίνεται πολύ δύσκολο να αντικατασταθεί από ανταγωνιστή.

«Βλέπω τεράστιες δυνατότητες κλιμάκωσης», πρόσθεσε.

Δεν είναι για όλους

Τουλάχιστον δύο private equity εταιρείες αποφάσισαν να μην συμμετάσχουν σε καμία από τις δύο κοινοπραξίες, εκφράζοντας ανησυχίες για την οικονομική δομή, την ευελιξία και τις προοπτικές κέρδους, σύμφωνα με πηγές.

Η Thoma Bravo, μία από τις μεγαλύτερες επενδυτικές εταιρείες στον χώρο του software, αποφάσισε να μην συμμετάσχει έπειτα από εσωτερικές συζητήσεις υπό τον managing partner Orlando Bravo. Ο Bravo φέρεται να εξέφρασε αμφιβολίες για τη μακροπρόθεσμη κερδοφορία τέτοιων συνεργασιών, σημειώνοντας ότι πολλές από τις εταιρείες του χαρτοφυλακίου της ήδη χρησιμοποιούν εργαλεία AI.

Ορισμένοι επενδυτές υποστήριξαν ότι τα μεγάλα private equity funds έχουν ήδη άμεση πρόσβαση στην OpenAI και την Anthropic, χωρίς να χρειάζεται να δεσμεύσουν κεφάλαια σε τέτοιες συνεργασίες.

Επίσης, σημείωσαν ότι τέτοιες κινήσεις αντανακλούν την πίεση που δέχονται τα funds από τους δικούς τους επενδυτές για να παρουσιάσουν μια πιο ξεκάθαρη στρατηγική γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Με τις αποτιμήσεις τεχνολογίας να έχουν υποχωρήσει, αμφισβητούν αν οι κοινοπραξίες αυτές θα φέρουν ουσιαστικά νέα έσοδα ή πρόσβαση.

Οποιαδήποτε σημαντική απόδοση, πρόσθεσαν, θα εξαρτηθεί από ειδικούς όρους όπως θέσεις στο διοικητικό συμβούλιο ή προνομιακά μετοχικά δικαιώματα, τα οποία συνήθως έχουν μόνο οι βασικοί επενδυτές.

Άλλα private equity funds συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις με τις δύο εταιρείες, αν και πολλοί αναμένεται να συμμετάσχουν με μικρότερα ποσά και χωρίς ενεργό ρόλο στη διοίκηση.

Πρόσθετα Κίνητρα

Η επένδυση περιλαμβάνει επίσης προτεραιότητα έναντι άλλων εταίρων της κοινοπραξίας και προστασία σε περίπτωση ζημιών, σύμφωνα με πηγές.

Η OpenAI αναμένει ότι η κοινοπραξία της θα γίνει κερδοφόρα, χάρη στη μεγάλη ζήτηση για τα εργαλεία AI και τους μηχανικούς που τα υλοποιούν. Τα έσοδα θα προέρχονται από υπηρεσίες υλοποίησης, ποσοστά επί των προϊόντων που αναπτύσσονται και συνεκμετάλλευση νέων λύσεων.

Το Reuters είχε προηγουμένως αναφέρει ότι η OpenAI βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με εταιρείες όπως οι Bain Capital και Brookfield Asset Management για την άντληση περίπου 4 δισ. δολαρίων, με αποτίμηση κοντά στα 10 δισ. δολάρια πριν την επένδυση.

Η Anthropic ακολουθεί παρόμοια στρατηγική και έχει προσεγγίσει επενδυτές όπως οι Blackstone, Hellman & Friedman και Permira για τη δική της κοινοπραξία στον εταιρικό τομέα.

Πηγή: skai.gr

