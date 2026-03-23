Το επιβατικό αεροπλάνο της Air Canada Express που συγκρούσθηκε με όχημα της πυροσβεστικής κατά την προσγείωσή του αργά την Κυριακή, 22/4, στο LaGuardia της Νέας Υόρκης, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι δύο πιλότοι του και να τραυματισθούν 41 άνθρωποι, προκάλεσε το κλείσιμο του αεροδρομίου για 24 περίπου ώρες, ωστόσο πλέον η κίνηση έχει αποκατασταθεί.

Το βίντεο που βγήκε στη δημοσιότητα από τις κάμερες ασφαλείας του αεροδρομίου LaGuardia της Νέας Υόρκης δείχνει τη σφοδρότητα της σύγκρουσης. Ο θάνατος των δύο πιλότων ήταν αναπόφευκτος, αφού η καμπίνα κονιορτοποιήθηκε, ενώ από θαύμα δεν έχασαν τη ζωή τους οι επιβάτες των πρώτων θέσεων. Από τον Πύργο Ελέγχου διέρρευσε ότι τη στιγμή του δυστυχήματος ο υπεύθυνος φώναζε - προφανώς στον οδηγό του πυροσβεστικού οχήματος - «Σταμάτα, σταμάτα!»

WATCH: New video shows Air Canada flight crashing into rescue truck at New York airport pic.twitter.com/PZcyTSXI15 — BNO News (@BNONews) March 23, 2026

Η καμπίνα του αεροπλάνου έχει πραγματικά διαλυθεί

Πηγή: skai.gr

