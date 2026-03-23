Νέα Υόρκη: Η στιγμή της σφοδρής σύγκρουσης του αεροπλάνου με πυροσβεστικό όχημα του αεροδρομίου - Bίντεο

Το δυστύχημα είχε ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο των δύο πιλότων, ενώ γλίτωσε ο οδηγός του οχήματος. «Σταμάτα, σταμάτα», φώναζαν από τον Πύργο Ελέγχου

Αεροδρόμιο στη Νέα Υόρκη

Το επιβατικό αεροπλάνο της Air Canada Express που συγκρούσθηκε με όχημα της πυροσβεστικής κατά την προσγείωσή του αργά την Κυριακή, 22/4, στο LaGuardia της Νέας Υόρκης, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι δύο πιλότοι του και να τραυματισθούν 41 άνθρωποι, προκάλεσε το κλείσιμο του αεροδρομίου για 24 περίπου ώρες, ωστόσο πλέον η κίνηση έχει αποκατασταθεί. 

Το βίντεο που βγήκε στη δημοσιότητα από τις κάμερες ασφαλείας του αεροδρομίου LaGuardia της Νέας Υόρκης δείχνει τη σφοδρότητα της σύγκρουσης. Ο θάνατος των δύο πιλότων ήταν αναπόφευκτος, αφού η καμπίνα κονιορτοποιήθηκε, ενώ από θαύμα δεν έχασαν τη ζωή τους οι επιβάτες των πρώτων θέσεων. Από τον Πύργο Ελέγχου διέρρευσε ότι τη στιγμή του δυστυχήματος ο υπεύθυνος φώναζε - προφανώς στον οδηγό του πυροσβεστικού οχήματος - «Σταμάτα, σταμάτα!»

Κατεστραμμένο αεροπλάνο στο La Guardia

Η καμπίνα του αεροπλάνου έχει πραγματικά διαλυθεί
Πηγή: skai.gr

TAGS: Νέα Υόρκη αεροδρόμιο σύγκρουση
