Νετανιάχου: Οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν θα διασφαλίζει τα ζωτικά μας συμφέροντα

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε τη Δευτέρα ότι μίλησε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος βλέπει μια ευκαιρία για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν.

Ο Τραμπ πίστευε ότι υπήρχε η δυνατότητα «να αξιοποιηθούν τα σημαντικά επιτεύγματα των IDF (Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων) και του αμερικανικού στρατού, προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι του πολέμου μέσω μιας συμφωνίας – μιας συμφωνίας που θα διασφαλίζει τα ζωτικά μας συμφέροντα», ανέφερε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένη δήλωση.

Αναλυτικά η δήλωση του Νετανιάχου:

«Νωρίτερα σήμερα, μίλησα με τον φίλο μας, τον Πρόεδρο Τραμπ. Ο Πρόεδρος Τραμπ πιστεύει ότι υπάρχει η ευκαιρία να αξιοποιήσουμε τα τεράστια επιτεύγματα που έχουμε καταφέρει μαζί με τον αμερικανικό στρατό, προκειμένου να υλοποιήσουμε τους στόχους του πολέμου μέσω μιας συμφωνίας, μιας συμφωνίας που θα διασφαλίζει τα ζωτικά μας συμφέροντα.

Ταυτόχρονα, συνεχίζουμε τις επιθέσεις τόσο στο Ιράν όσο και στο Λίβανο. Καταστρέφουμε το πρόγραμμα πυραύλων και το πυρηνικό πρόγραμμα, και συνεχίζουμε να πραγματοποιούμε σοβαρά πλήγματα στη Χεζμπολάχ.

Μόλις πριν από λίγες ημέρες, εξοντώσαμε δύο ακόμη πυρηνικούς επιστήμονες – και εξακολουθούμε να είμαστε δραστήριοι.

Θα διαφυλάξουμε τα ζωτικά μας συμφέροντα υπό οποιεσδήποτε συνθήκες».

Πηγή: skai.gr

