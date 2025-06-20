Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η «ομπρέλα προστασίας» των ΗΠΑ στο Ισραήλ - Το αντιπυραυλικό δίκτυο που στήθηκε σε λίγα 24ωρα - Δείτε χάρτη

Μετά την επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν, οι ΗΠΑ είχαν τοποθετήσει δύο αντιτορπιλικά στην ανατολική Μεσόγειο στα ανοικτά των ισραηλινών ακτών

Αμερικανικό αντιτορπυλικό

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ διαθέτει τώρα πέντε αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυραύλων στην ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα με αξιωματούχους της αμερικανικής άμυνας.

Πρόκειται για σημαντική αύξηση των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή.

Διαβάστε ΕΔΩ όλες τις εξελίξεις της ημέρας από τη σύγκρουση του Ισραήλ με το Ιράν.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, οι ΗΠΑ είχαν μόλις ένα αντιτορπιλικό στην ανατολική Μεσόγειο.

Μετά την επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν, οι ΗΠΑ είχαν τοποθετήσει δύο στην ανατολική Μεσόγειο στα ανοικτά των ακτών του Ισραήλ, τα οποία συνέβαλαν στην προστασία του Ισραήλ καταρρίπτοντας εισερχόμενους πυραύλους από το Ιράν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΗΠΑ Πόλεμος στο Ισραήλ Κρίση στη Μέση Ανατολή
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark