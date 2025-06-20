Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ διαθέτει τώρα πέντε αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυραύλων στην ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα με αξιωματούχους της αμερικανικής άμυνας.

Πρόκειται για σημαντική αύξηση των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, οι ΗΠΑ είχαν μόλις ένα αντιτορπιλικό στην ανατολική Μεσόγειο.

Μετά την επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν, οι ΗΠΑ είχαν τοποθετήσει δύο στην ανατολική Μεσόγειο στα ανοικτά των ακτών του Ισραήλ, τα οποία συνέβαλαν στην προστασία του Ισραήλ καταρρίπτοντας εισερχόμενους πυραύλους από το Ιράν.

Πηγή: skai.gr

