Συμβούλιο της Ευρώπης: Kίτρινη κάρτα στη Γερμανία

Ανησυχία για **περιορισμούς στην ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι** στη Γερμανία, ειδικά όσον αφορά διαδηλώσεις που σχετίζονται με τη **Γάζα**, εκφράζει σε επίσημη επιστολή του ο Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, Μάικλ Ο’Φλάχερτι. Η επιστολή απευθύνεται στον Γερμανό υπουργό Εσωτερικών, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, και αφορά μέτρα που έχουν ληφθεί από τον Φεβρουάριο του 2025, τα οποία περιορίζουν τη χρήση **αραβικής γλώσσας** και πολιτιστικών συμβόλων σε διαδηλώσεις για τη Γάζα.

Ανησυχίες για την ερμηνεία του αντισημιτισμού

Ο Επίτροπος, μεταξύ άλλων, τονίζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η γερμανική κυβέρνηση εφάρμοσε τον ορισμό του αντισημιτισμού της *Διεθνούς Συμμαχίας Μνήμης του Ολοκαυτώματος (IHRA)* με τρόπο που, κατά τις αναφορές, «οδηγεί στον γενικό χαρακτηρισμό της κριτικής κατά του Ισραήλ ως αντισημιτικής». Η επιστολή, η οποία είχε αποσταλεί από τις 6 Ιουνίου, έγινε γνωστή μόλις πρόσφατα.

Ο Ο’Φλάχερτι επισημαίνει ότι οι γερμανικές αρχές έχουν, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, περιορίσει διαδηλώσεις και πορείες, όπως συνέβη στο Βερολίνο στις 15 Μαΐου 2025, επιβάλλοντας, σύμφωνα με καταγγελίες, αυξημένη παρακολούθηση και αυθαίρετους αστυνομικούς ελέγχους στους διαδηλωτές.

Καταγγελίες για αστυνομική βία και διώξεις

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν στον Επίτροπο οι αναφορές για υπερβολική χρήση βίας από την αστυνομία, ακόμη και εναντίον ανηλίκων, στις διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης. Όπως τονίζει, «η χρήση βίας από τους αστυνομικούς πρέπει να συμμορφώνεται με τις θεμελιώδεις αρχές της μη διάκρισης, της νομιμότητας, της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας». Παρόμοιες καταγγελίες υπήρξαν και κατά την ετήσια συγκέντρωση για τη *Νάκμπα* το 2024, όπου αναφέρθηκαν συλλήψεις ειρηνικών διαδηλωτών και χρήση ποινικών διατάξεων κατά εκφράσεων υποστήριξης προς την Παλαιστίνη.

Ο 66χρονος Ιρλανδός νομικός υπενθυμίζει τις διεθνείς υποχρεώσεις της Γερμανίας για την προστασία του **δικαιώματος της ειρηνικής διαδήλωσης**, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΟΑΣΕ.

Έλεγχοι και περιορισμοί σε πανεπιστήμια και χώρους τέχνης

Ο Επίτροπος εστιάζει και σε **περιορισμούς που επιβλήθηκαν στην ελευθερία της έκφρασης** σε πανεπιστήμια, καλλιτεχνικά ιδρύματα και σχολεία, καθώς και σε απόπειρες απέλασης αλλοδαπών που συμμετείχαν σε διαμαρτυρίες για την κρίση στη Γάζα. Σε ορισμένα πανεπιστήμια, σημειώνει, έγιναν προσπάθειες να απαγορευτούν ή να ποινικοποιηθούν εκδηλώσεις υποστήριξης προς τη Γάζα.

Ο Ο’Φλάχερτι αμφισβητεί τα επιχειρήματα των γερμανικών αρχών περί «δημόσιας τάξης», σημειώνοντας πως η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προστατεύει πληροφορίες και ιδέες που ενδέχεται να ενοχλούν ή να προσβάλλουν τους αντιτιθέμενους, στο πλαίσιο μίας δημοκρατικής κοινωνίας που απαιτεί πλουραλισμό και ανοχή.

Καταλήγοντας, προτρέπει τον υπουργό Εσωτερικών να διασφαλίσει ότι θα προστατευθούν τα δικαιώματα στην ελευθερία της έκφρασης και της ειρηνικής συνάθροισης για όλους χωρίς διακρίσεις, με σεβασμό σε πολιτικές ή άλλες απόψεις, θρησκεία, εθνική καταγωγή και μεταναστευτικό καθεστώς.

Η αποστολή της επιστολής λειτουργεί ως μία σαφής *«κίτρινη κάρτα»* προς τη Γερμανία, η οποία έχει κατηγορηθεί διεθνώς για αυστηρή στάση απέναντι σε διαδηλώσεις κατά της πολιτικής του Ισραήλ στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη. Παραμένει ανοιχτό αν οι συστάσεις του Ο’Φλάχερτι θα οδηγήσουν σε αλλαγή τακτικής από τη γερμανική κυβέρνηση το προσεχές διάστημα.

Η DW έχει ζητήσει επίσημο σχόλιο από τον υπουργό Εσωτερικών της Γερμανίας και αναμένει την απάντησή του.

Πηγή: Deutsche Welle

