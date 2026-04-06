Η Ντέλσι Ροντρίγκες παραμένει προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, ξεπερνώντας το όριο των 90 ημερών για τον προσωρινό της ρόλο, όπως είχε οριστεί από το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο τον Ιανουάριο.

Ωστόσο, παραμένει ασαφές για πόσο ακόμη θα διατηρήσει τη θέση, καθώς οι βουλευτές δεν έχουν προχωρήσει σε δημόσια ψηφοφορία για την παράταση της θητείας της πέρα από την προθεσμία της περασμένης Παρασκευής. Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, ο Μαδούρο παραμένει επίσημα πρόεδρος της Βενεζουέλας και η «εξαναγκαστική» απουσία του λόγω «απαγωγής» καθιστά προσωρινά αδύνατη την άσκηση των καθηκόντων του.

Βάσει του συντάγματος της Βενεζουέλας και συγκεκριμένου άρθρου που επικαλείται το δικαστήριο, οι προσωρινές απουσίες καλύπτονται από τον αντιπρόεδρο, θέση που κατείχε προηγουμένως η Ροντρίγκες, για διάστημα έως 90 ημερών. Αυτές οι προσωρινές αναθέσεις μπορούν να παραταθούν για ακόμη 90 ημέρες από την Εθνοσυνέλευση.

Η Εθνοσυνέλευση, που ελέγχεται από το κόμμα της Ροντρίγκες, μπορεί να προκηρύξει πρόωρες εκλογές αν οι βουλευτές κηρύξουν τη θέση μόνιμα κενή.

Ο Ρονάλ Ροντρίγκες, ερευνητής στο Παρατηρητήριο Βενεζουέλας του Πανεπιστημίου Universidad del Rosario στην Κολομβία, δήλωσε ότι η κυβέρνηση, ιδιαίτερα μετά την ανάληψη της εξουσίας από τον Μαδούρο το 2013, έχει στο παρελθόν χρησιμοποιήσει νομικές ερμηνείες για να παραμένει στην εξουσία. «Δεν θα ήταν έκπληξη αν το έκαναν ξανά τώρα. Πιθανότατα θα προσπαθήσουν να βρουν κάποια εξήγηση, όπως το ότι μεσολάβησε η Μεγάλη Παρασκευή ή τον τρόπο που υπολογίστηκαν οι ημέρες, αλλά στο τέλος όλα θα επικυρωθούν από απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου.»

Ο Μαδούρο και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, συνελήφθησαν στις 3 Ιανουαρίου στην πρωτεύουσα Καράκας και μεταφέρθηκαν στη Νέα Υόρκη για να αντιμετωπίσουν κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών. Και οι δύο δήλωσαν αθώοι.

Η Ροντρίγκες και άλλα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος έχουν απαιτήσει την απελευθέρωσή τους, χαρακτηρίζοντας την κράτησή τους ως απαγωγή. Διαφημιστικές πινακίδες και τοιχογραφίες στο Καράκας μεταφέρουν το ίδιο μήνυμα.

Η κυβέρνηση Τραμπ προκάλεσε έκπληξη στους Βενεζουελάνους επιλέγοντας να συνεργαστεί με τη Ροντρίγκες μετά την απομάκρυνση του Μαδούρο, αντί με την πολιτική αντιπολίτευση της χώρας. Έκτοτε, εκείνη ηγείται της συνεργασίας με το αμερικανικό σχέδιο σταδιακής επίλυσης της κρίσης της Βενεζουέλας, προωθώντας τη χώρα της σε διεθνείς επενδυτές και ανοίγοντας τον ενεργειακό τομέα σε ιδιωτικά κεφάλαια και διεθνή διαιτησία. Παράλληλα, έχει αντικαταστήσει ανώτερους αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων τον υπουργό Άμυνας και τον γενικό εισαγγελέα που ήταν πιστοί στον Μαδούρο.

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ήρε την περασμένη εβδομάδα τις κυρώσεις κατά της Ροντρίγκες, ενώ το Στέιτ Ντιπάρτμεντ την αναγνώρισε τον περασμένο μήνα ως τη «μοναδική αρχηγό κράτους» της Βενεζουέλας.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν σταματήσει να αναγνωρίζουν τον Μαδούρο ως νόμιμο ηγέτη της Βενεζουέλας από το 2019, χρονιά κατά την οποία επανεξελέγη σε εκλογές που θεωρήθηκαν ευρέως νοθευμένες, καθώς κόμματα και υποψήφιοι της αντιπολίτευσης είχαν αποκλειστεί από τη διαδικασία.

Πηγή: skai.gr

