Η Ντέλσι Ροντρίγκες ορκίστηκε και επίσημα μεταβατική πρόεδρος της Βενεζουέλας, σε τελετή που τέλεσε ο αδελφός της και πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, Χόρχε Ροντρίγκες.

Κατά την ορκωμοσία της, δήλωσε ότι αναλαμβάνει καθήκοντα «με πόνο για τα δεινά που υπέστη ο λαός της Βενεζουέλας μετά από μια παράνομη στρατιωτική επίθεση κατά της πατρίδας μας».

Αναφερόμενη στον Νικολάς Μαδούρο και τη σύζυγό του, τους χαρακτήρισε «δύο ήρωες» και δεσμεύτηκε να διασφαλίσει την ειρήνη στη χώρα, «την πνευματική γαλήνη του λαού μας, καθώς και την οικονομική και κοινωνική του σταθερότητα».

Η 56χρονη Ροντρίγκες θεωρείται στενή σύμμαχος του Μαδούρο. Διετέλεσε αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας από το 2018, ενώ στο παρελθόν είχε αναλάβει και το χαρτοφυλάκιο της Οικονομίας και Οικονομικών.



