Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η Μπιγιονσέ ξεσήκωσε το πλήθος στο Χιούστον για χάρη της Κάμαλα Χάρις - Δείτε βίντεο

Η τραγουδίστρια, γέννημα θρέμμα του Χιούστον, ξεσήκωσε το πλήθος προσφέροντας στήριξη στην υποψήφια των Δημοκρατικών - Ήρθε η στιγμή μας, είπε

Κάμαλα Χάρις - Μπιγιονσέ

Η σούπερ σταρ Μπιγιονσέ, γέννημα θρέμμα του Χιούστον, ενθουσίασε το πλήθος σε προεκλογική συγκέντρωση της Κάμαλα Χάρις στη γενέτειρά της.

«Δεν είμαι εδώ ως διασημότητα. Δεν είμαι εδώ ως πολιτικός. Είμαι εδώ ως μητέρα» είπε η τραγουδίστρια.

«Ήρθε η ώρα να πούμε ένα νέο τραγούδι» είπε η Beyoncé στο πλήθος. «Ένα τραγούδι που ξεκίνησε πριν από 248 χρόνια. Οι παλιές νότες της πτώσης, της διχόνοιας, της απόγνωσης δεν ακούγονται πια».

«Ήρθε η στιγμή μας» πρόσθεσε. «Ήρθε η ώρα για την Αμερική να τραγουδήσει ένα νέο τραγούδι. Οι φωνές μας τραγουδούν ενωμένες».

Στη συνέχεια παρουσίασε την Χάρις στη σκηνή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Εκλογές ΗΠΑ Καμάλα Χάρις Μπιγιονσέ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark