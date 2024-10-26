Η σούπερ σταρ Μπιγιονσέ, γέννημα θρέμμα του Χιούστον, ενθουσίασε το πλήθος σε προεκλογική συγκέντρωση της Κάμαλα Χάρις στη γενέτειρά της.

«Δεν είμαι εδώ ως διασημότητα. Δεν είμαι εδώ ως πολιτικός. Είμαι εδώ ως μητέρα» είπε η τραγουδίστρια.

«Ήρθε η ώρα να πούμε ένα νέο τραγούδι» είπε η Beyoncé στο πλήθος. «Ένα τραγούδι που ξεκίνησε πριν από 248 χρόνια. Οι παλιές νότες της πτώσης, της διχόνοιας, της απόγνωσης δεν ακούγονται πια».

«Ήρθε η στιγμή μας» πρόσθεσε. «Ήρθε η ώρα για την Αμερική να τραγουδήσει ένα νέο τραγούδι. Οι φωνές μας τραγουδούν ενωμένες».

Στη συνέχεια παρουσίασε την Χάρις στη σκηνή.

.@Beyonce’s full remarks in support of Vice President Harris pic.twitter.com/CPCaFKkO9o — Kamala HQ (@KamalaHQ) October 26, 2024

Beyoncé and Kelly Rowland became the latest celebrities to endorse Vice President Kamala Harris on Friday. The stars appeared with Harris at an event in Houston that was focused on abortion rights.



Follow election updates. https://t.co/YMJ37y3t84 pic.twitter.com/clXr9jHRXr — The New York Times (@nytimes) October 26, 2024

Πηγή: skai.gr

