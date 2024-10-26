Εκλογές στις ΗΠΑ: Την Κάμαλα Χάρις στηρίζει και ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο

Και ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο στηρίζει την Κάμαλα Χάρις για την προεδρία των ΗΠΑ. Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός μοιράστηκε ένα βίντεο σε ανάρτησή του στο Instagram όπου δηλώνει ανοιχτά την στήριξή του στην υποψήφια των Δημοκρατικών.

«Η κλιματική αλλαγή σκοτώνει τη γη και καταστρέφει την οικονομία μας, χρειαζόμαστε ένα γενναίο σχέδιο για να σώσουμε την οικονομία μας, τον πλανήτη μας και τους εαυτούς μας», αναφέρει ο διάσημος πρωταγωνιστής στο κλίπ. «Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ψηφίζω την Κάμαλα Χάρις».

Σημειώνεται ότι η δέσμευση του Ντι Κάπριο στην προστασία του περιβάλλοντος είναι γνωστή και μέσω του ιδρύματος «Leonardo DiCaprio Institute» που ίδρυσε το 1998 έχει χρηματοδοτήσει πολλές περιβαλλοντικές δράσεις και πρωτοβουλίες.

Στη λεζάντα της ανάρτησης ο σταρ χαρακτήρισε τις πρόσφατες καταστροφές από τους τυφώνες Helene και Milton, «αφύσικες, που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή». Στην συνέχεια εξήρε τους φιλόδοξους στόχους της Χάρις για την επίτευξη καθαρών μηδενικών εκπομπών μέχρι το 2050 και την ανάπτυξη μιας πράσινης οικονομίας.

Σημειώνεται ότι ως αντιπρόεδρος, η Χάρις έδωσε την ψήφο που έκρινε την ισοψηφία στον νόμο για τη μείωση του πληθωρισμού, τον νόμο-ορόσημο του Προέδρου Τζο Μπάιντεν για το κλίμα, ο οποίος εγκρίθηκε μόνο με την στήριξη των Δημοκρατικών.

Ο ηθοποιός κατηγόρησε τον Τραμπ για την αποχώρηση των ΗΠΑ από τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα και την κατάργηση «κρίσιμων περιβαλλοντικών μέτρων». Όπως είπε, ο Τραμπ συνεχίζει να «αρνείται τα γεγονότα» και «την επιστήμη».

«Χρειαζόμαστε ηγέτες που είναι έτοιμοι να θεσπίσουν πολιτικές για το κλίμα που θα βοηθήσουν στη διάσωση του πλανήτη και γι' αυτό θα ψηφίσω την Κάμαλα Χάρις στις 5 Νοεμβρίου», συμπλήρωσε.

Όπως αναφέρει το ΑP, λίγες ημέρες πριν τις εκλογές η Χάρις έχει λάβει την στήριξη από μια σειρά διασημοτήτων υψηλού προφίλ όπως οι Τέιλορ Σουίφτ, Όπρα Γουίνφρεϊ, Μέριλ Στριπ, Μπρους Σπρίνγκστιν, Κρις Ροκ, Μπιγιονσέ και Τζορτζ Κλούνεϊ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

