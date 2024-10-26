Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι διεξήγαγε σήμερα «στοχευμένα πλήγματα ακριβείας» εναντίον του Ιράν, σε απάντηση για την ιρανική επίθεση της 1ης Οκτωβρίου, με στόχο κυρίως εγκαταστάσεις κατασκευής πυραύλων.

Η Τεχεράνη από την πλευρά της ανακοίνωσε «περιορισμένες ζημιές».

Οι επιδρομές αυτές του Ισραήλ εξαπολύθηκαν σε ένα πλαίσιο οξυμένης περιφερειακής έντασης μετά το ξέσπασμα πριν λίγο περισσότερο από έναν χρόνο του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς. Οι συγκρούσεις έχουν επεκταθεί και στον γειτονικό Λίβανο όπου ο ισραηλινός στρατός συγκρούεται με τη Χεζμπολάχ. Τα δύο αυτά ισλαμιστικά κινήματα είναι σύμμαχοι του Ιράν.

Η Τεχεράνη εκτόξευσε την 1η Οκτωβρίου περίπου 200 πυραύλους εναντίον του Ισραήλ, ανάμεσά τους και υπερηχητικούς πυραύλους – κάτι που συνέβη για πρώτη φορά. Το Ισραήλ είχε υποσχεθεί ότι θα κάνει την Τεχεράνη να πληρώσει το τίμημα για την επίθεση αυτή.

Τα πολεμικά αεροσκάφη «έπληξαν εγκαταστάσεις κατασκευής πυραύλων (...) τους οποίους το Ιράν εκτοξεύει εναντίον του κράτους του Ισραήλ εδώ και έναν χρόνο. Αυτοί οι πύραυλοι αποτελούσαν άμεση και επικείμενη απειλή για τους πολίτες του Ισραήλ», τόνισε ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωσή του.

Παράλληλα οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επεσήμαναν ότι στοχοθέτησαν «συστοιχίες πυραύλων εδάφους- αέρος και άλλα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας».

Σε ξεχωριστή του ανακοίνωση ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι εξήγησε ότι τα πλήγματα αυτά δίνουν στο Ισραήλ «μεγαλύτερη ελευθερία δράσης» στον ιρανικό εναέριο χώρο.

«Το μήνυμά μας είναι ξεκάθαρο: όλοι όσοι απειλούν το κράτος του Ισραήλ και προσπαθούν να σύρουν την περιοχή σε ευρύτερη κλιμάκωση θα πληρώσουν μεγάλο τίμημα», υπογράμμισε.

Το χρονικό της επίθεσης

Οι πρώτες εκρήξεις ακούστηκαν περίπου στις 02:15 (τοπική ώρα, 01:45 ώρα Ελλάδας), κυρίως δυτικά της Τεχεράνης, όπως μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο Irna.

Το Ισραήλ «επιτέθηκε σε στρατιωτικά κέντρα στις επαρχίες της Τεχεράνης, του Κουζεστάν (νοτιοδυτικά) και του Ιλάμ (δυτικά)», που συνορεύουν με το Ιράκ, «στο πλαίσιο επιχείρησης που προκαλεί εντάσεις», επεσήμαναν σε ανακοίνωσή τους οι ιρανικές δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η ισραηλινή επίθεση προκάλεσε «περιορισμένες ζημιές σε κάποιες περιοχές».

Η ιρανική κρατική τηλεόραση είχε κάνει λόγο στη διάρκεια της νύκτας για «έξι ισχυρές εκρήξεις» γύρω από την Τεχεράνη, οι οποίες συνδέονταν «με την ενεργοποίηση του συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας».

Το Ιράν ανακοίνωσε την αναστολή μέχρι νεοτέρας όλων των πτήσεων στον εναέριο χώρο του, όμως πλέον η εναέρια κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί.

«Καμία έκρηξη ή πυρκαγιά» δεν έχει αναφερθεί στο κεντρικό διυλιστήριο της Τεχεράνης, διευκρίνισε το πρακτορείο Tasnim.

Από την Ουάσινγκτον ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε τα πλήγματα του Ισραήλ «ελιγμούς αυτοάμυνας» και ζήτησε από την Τεχεράνη «να τερματίσει τις επιθέσεις της εναντίον του Ισραήλ προκειμένου να κλείσει αυτός ο κύκλος συγκρούσεων χωρίς νέα κλιμάκωση».

Ανώτερο στέλεχος της κυβέρνησης του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν σχολίασε ότι με αυτά «τα στοχευμένα και αναλογικά πλήγματα» του Ισραήλ εναντίον στρατιωτικών θέσεων του Ιράν θα πρέπει να τερματιστούν οι απευθείας ανταλλαγές πυρών μεταξύ του των δύο χωρών.

Πρόσθεσε εξάλλου ότι οι ΗΠΑ είναι πλήρως προετοιμασμένες να υπερασπιστούν για μία ακόμη φορά το Ισραήλ, σε περίπτωση που το Ιράν αποφασίσει να απαντήσει.

Παράλληλα ο Αμερικανός αξιωματούχος επεσήμανε ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν άμεσους και έμμεσους διαύλους επικοινωνίας με την Τεχεράνη μέσω των οποίων έχουν καταστήσει σαφείς τις θέσεις τους για πολλά ζητήματα.

Οι ΗΠΑ ενημερωθήκαν αλλά δεν ενεπλάκησαν

Η ιρανική πυραυλική επίθεση της 1ης Οκτωβρίου εξαπολύθηκε ως αντίποινα στα ισραηλινά πλήγματα εναντίον του Λιβάνου τον Σεπτέμβριο τα οποία κόστισαν τη ζωή σε Ιρανό στρατηγό και τον επικεφαλής της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα.

Οι Ιρανοί αξιωματούχοι είχαν επισημάνει ότι η επιχείρηση αυτή ήταν απάντηση και στην αποδιδόμενη στο Ισραήλ δολοφονία του επικεφαλής της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια στο ιρανικό έδαφος.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ είχε προειδοποιήσει ότι η χώρα του θα απαντήσει «με φονικό, συγκεκριμένο και αιφνιδιαστικό» τρόπο στην ιρανική επίθεση της 1ης Οκτωβρίου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είχε ζήτησε στις αρχές Οκτωβρίου από το Ισραήλ να μην πλήξει τις ιρανικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, κάτι για το οποίο προειδοποίησε και η Τεχεράνη.

Στις 14 Οκτωβρίου η εφημερίδα Washington Post ανέφερε σε άρθρο της ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε στον Μπάιντεν ότι εξετάζει να πλήξει τον ιρανικό στρατό και όχι πυρηνικές ή πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Ιράν.

«Κατανοούμε ότι τα στοχευμένα πλήγματα του Ισραήλ εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν αποτελούν ελιγμούς αυτοάμυνας και αποτελούν απάντηση στην επίθεση με ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του Ισραήλ την 1η Οκτωβρίου», εξήγησε σε ανακοίνωσή του ο Σον Σαβέτ εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου.

«Καλούμε το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις του εναντίον του Ισραήλ προκειμένου να μπορέσει να κλείσει αυτός ο κύκλος συγκρούσεων χωρίς νέα κλιμάκωση», πρόσθεσε.

Οι ΗΠΑ είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων από το Ισραήλ για τα πλήγματά του εναντίον του Ιράν, αλλά δεν ενεπλάκησαν στην επιχείρηση, εξήγησε αξιωματούχος των αμερικανικών υπηρεσιών Άμυνας.

Πλήγματα στη Συρία

Στη Συρία το πρακτορείο SANA μετέδωσε σήμερα ότι το Ισραήλ εξαπέλυσε επίθεση εναντίον «στρατιωτικών θέσεων» στο συριακό έδαφος από τα κατεχόμενα Υψίπεδα του Γκολάν και τον εναέριο χώρο του Λιβάνου.

Περίπου στις 02:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) «ο ισραηλινός εχθρός εξαπέλυσε αεροπορική επίθεση με ομοβροντία ρουκετών», οι οποίες εκτοξεύθηκαν από «τα κατεχόμενα συριακά Υψίπεδα του Γκολάν και τον Λίβανο» εναντίον «στρατιωτικών θέσεων στο κεντρικό και νότιο τμήμα» της Συρίας, διευκρίνισε στρατιωτική πηγή την οποία επικαλέστηκε το SANA.

«Η αντιαεροπορική μας άμυνα αντιμετώπισε τους πυραύλους του εχθρού και κατέρριψε κάποιους», διευκρίνισε η ίδια πηγή, προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η αποτίμηση τυχόν επιπτώσεων «της επίθεσης».

«Ενεργοποιήθηκε η αντιαεροπορική άμυνα» σε πολλές επαρχίες της χώρας, κυρίως στη Χομς, τη Δαμασκό και τα περίχωρά της, προκειμένου «να προσπαθήσει να στοχοθετήσει τα ισραηλινά αεροσκάφη που διέσχιζαν τον εναέριο χώρο της Συρίας», δήλωσε ο Ράμι Άμπντελ Ράχμαν διευθυντής του Συριακού Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Από την πλευρά του το Ιράκ ανακοίνωσε την αναστολή της εναέριας κυκλοφορίας σε όλα τα αεροδρόμιά του μέχρι νεοτέρας λόγω «των περιφερειακών εντάσεων».

Στο μεταξύ η οργάνωση «Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ», ένας συνασπισμός ένοπλων ιρακινών ομάδων που πρόσκεινται στην Τεχεράνη, ανέλαβε σήμερα τα ξημερώματα την ευθύνη για επίθεση με drone εναντίον «στρατιωτικού στόχου» στο βόρειο Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

