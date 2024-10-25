Με αιχμηρό λόγο για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο θρυλικός ρόκερ Μπρους Σπρίνγκστιν ανέβηκε χθες στη σκηνή μαζί με την Κάμαλα Χάρις στην Ατλάντα. Ερμηνεύοντας τραγούδια του μόνο με την κιθάρα του, όπως το «The Promised Land» και το «Land of Hope and Dreams», αφιέρωσε χρόνο για να μιλήσει στο πλήθος, εξηγώντας γιατί στηρίζει Κάμαλα Χάρις ενώ χαρακτήρισε τον Τραμπ «τύραννο».

«Είμαι ο Μπρους Σπρίνγκστιν και είμαι εδώ σήμερα για να υποστηρίξω την Κάμαλα Χάρι και τον Τιμ Ουόλς ως πρόεδρο και αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών» είπε στο πλήθος. «Και να εναντιωθούμε στον Ντόναλντ Τραμπ και στον Τζέι Ντι Βανς. Να γιατί».

"I'm Bruce Springsteen and I'm here today to support Kamala Harris and Tim Waltz for president and vice president. And to oppose Donald Trump and JD Vance. Here's why -- I want a president who reveres the constitution ... Trump is running to be an American tyrant ... " pic.twitter.com/5iAfgbhDvN — Aaron Rupar (@atrupar) October 24, 2024

Πρόσθεσε ότι πιστεύει στις αξίες της Χάρις και ότι θέλει να υποστηρίξει έναν υποψήφιο που τιμά τις νόμιμες παραδόσεις των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Θέλω έναν πρόεδρο που θα σέβεται το σύνταγμα, που δεν απειλεί, αλλά θέλει να προστατεύσει και να καθοδηγήσει τη μεγάλη δημοκρατία μας, που πιστεύει στο κράτος δικαίου και στην ειρηνική μεταβίβαση της εξουσίας, που θα παλεύει για το δικαίωμα της γυναίκας στην επιλογή και που θέλει να δημιουργήσει μια οικονομία της μεσαίας τάξης που θα εξυπηρετεί όλους τους πολίτες μας» είπε.

«Υπάρχει μόνο ένας υποψήφιος σε αυτές τις εκλογές που έχει αυτές τις αρχές: η Καμάλα Χάρις» είπε.

Ο Σπρίνγκστιν αναφέρθηκε στον Τραμπ, λέγοντας ότι δεν σέβεται αυτό που σημαίνει να είσαι Αμερικανός. «Θα είναι η 47η πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ντόναλντ Τραμπ τρέχει να γίνει Αμερικανός τύραννος» είπε. «Δεν καταλαβαίνει αυτή τη χώρα, την ιστορία της ή τι σημαίνει να είσαι βαθιά Αμερικανός. Και γι' αυτό, στις 5 Νοεμβρίου, ψηφίζω την Κάμαλα Χάρις και τον Τιμ Ουόλς. Καλώ όλους εσάς που πιστεύετε στον αμερικανικό τρόπο ζωής να κάνετε το ίδιο».

Ο μεγάλος Αμερικανός καλλιτέχνης θα εμφανιστεί και δεύτερη φορά υπέρ της Χάρις, τη Δευτέρα στη Φιλαδέλφεια μαζί με τον Μπαράκ Ομπάμα.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Έμινεμ εμφανίστηκε σε συγκέντρωση της Χάρις στο Μίσιγκαν. Αύριο, η Μπιγιονσέ αναμένεται να εμφανιστεί σε συγκέντρωση της Χάρις στο Χιούστον.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.