Axios: Το Ιράν είχε ειδοποιηθεί μέσω τρίτων χωρών για την ισραηλινή επίθεση

Το Ισραήλ ενημέρωσε το Ιράν από την Παρασκευή για τις αεροπορικές επιδρομές προειδοποιώντας τους μάλιστα να μην απαντήσουν, ανέφεραν στο Axios τρεις πηγές με γνώση του θέματος.

Το ισραηλινό μήνυμα ήταν μια προσπάθεια περιορισμού της ανταλλαγής επιθέσεων μεταξύ των δύο χωρών και αποτροπής μιας ευρύτερης κλιμάκωσης, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η αεροπορική επιδρομή εκδηλώθηκε σε τρία κύματα το πρωί του Σαββάτου.

Το πρώτο κύμα επικεντρώθηκε στο σύστημα αεράμυνας του Ιράν, ενώ το δεύτερο και τρίτο κύμα εστίασε σε βάσεις πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών καθώς και σε εγκαταστάσεις παραγωγής όπλων.

Το Ιράν ανέφερε ότι απέκρουσε ότι την ισραηλινή επίθεση και ότι σημειώθηκαν μόνο «περιορισμένες ζημιές» σε στρατιωτικούς στόχους σε όλη τη χώρα.

Air defense systems activated in Tehran pic.twitter.com/nRRFb9xxFO — Mehr News Agency (@MehrnewsCom) October 26, 2024

Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η επίθεση έγινε ως αντίποινα για τη μαζική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν την 1η Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές το ισραηλινό μήνυμα μεταφέρθηκε στους Ιρανούς μέσω πολλών τρίτων μερών.

Iran's air defenses have successfully shot down adversarial targets in the airspace around Tehran province. pic.twitter.com/Kz9wFqLfWP — IRNA News Agency (@IrnaEnglish) October 26, 2024

«Οι Ισραηλινοί ξεκαθάρισαν εκ των προτέρων στους Ιρανούς πού πρόκειται να επιτεθούν και πού δεν θα επιτεθούν» είπε πηγή στο Axios.

Δύο άλλες πηγές είπαν ότι το Ισραήλ προειδοποίησε τους Ιρανούς να μην απαντήσουν στην επίθεση και τόνισαν ότι εάν το Ιράν ανταπαντήσει, το Ισραήλ θα προχωρήσει σε άλλη πιο σκληρή επίθεση, ειδικά εάν σκοτωθούν ή τραυματιστούν Ισραηλινοί άμαχοι.

Το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ δεν απάντησε για σχολιασμό.

Το Ιράν έχει δηλώσει ότι δεν επιθυμεί έναν πλήρη πόλεμο με το Ισραήλ, αλλά ότι θα ανταπαντήσει σε περίπτωση επίθεσης.

Το Σάββατο, ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού Στρατού Αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι δήλωσε σε ενημέρωση με δημοσιογράφους ότι εάν το Ιράν απαντήσει, το Ισραήλ θα αναγκαστεί να αντιδράσει.

Αμερικανός αξιωματούχος είπε ότι οι ΗΠΑ δεν συμμετείχαν στην ισραηλινή επιχείρηση, αλλά ότι εάν το Ιράν απαντήσει, οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να υπερασπιστούν το Ισραήλ έναντι μιας τέτοιας επίθεσης.

«Αυτό θα πρέπει να είναι το τέλος των εκατέρωθεν επιθέσεων» πρόσθεσε ο αξιωματούχος. «Εάν το Ιράν επιτεθεί ξανά στο Ισραήλ θα υπάρξουν συνέπειες. Το κοινοποιήσαμε άμεσα και έμμεσα στο Ιράν».

Ένα από τα τρίτα μέρη που μετέφερε το μήνυμα στο Ιράν πριν από το ισραηλινό χτύπημα ήταν ο Ολλανδός υπουργός Εξωτερικών Κάσπαρ Βέλντκαμπ, ανέφερε πηγή.

«Μίλησα με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν για τον πόλεμο και τις αυξημένες εντάσεις στην περιοχή. Σχετικά με το τελευταίο, ζήτησα αυτοσυγκράτηση. Όλα τα μέρη πρέπει να εργαστούν για να αποτρέψουν περαιτέρω κλιμάκωση» έγραψε ο Veldcamp στο X αρκετές ώρες πριν την ισραηλινή επίθεση.

I spoke with the Iranian Foreign Minister about war and the heightened tensions in the region. Regarding the latter, I urged for restraint. All parties must work to prevent further escalation. — Caspar Veldkamp (@ministerBZ) October 25, 2024

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι αναμένουν από το Ιράν να απαντήσει στην ισραηλινή επίθεση τις επόμενες ημέρες, αλλά με περιορισμένο τρόπο που θα επιτρέψει στο Ισραήλ να σταματήσει τον κύκλο ανταπόδοσης.

«Στόχος μας είναι να επιταχύνουμε τη διπλωματία και να αποκλιμακώσουμε τις εντάσεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Προτρέπουμε το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις του στο Ισραήλ, ώστε αυτός ο κύκλος μαχών να μπορεί να τελειώσει χωρίς περαιτέρω κλιμάκωση» δήλωσε ο εκπρόσωπος του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας Σον Σάβετ.

