Οι Αρχιτέκτονες της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι το Πρόσωπο της Χρονιάς 2025 του TIME

«Αυτή είναι η ιστορία για το πώς η τεχνητή νοημοσύνη άλλαξε τον κόσμο μας το 2025, με νέους, συναρπαστικούς και μερικές φορές τρομακτικούς τρόπους», έγραψε το Time

Το περιοδικό Time ανακοίνωσε ότι το «Πρόσωπο της Χρονιάς» για το 2025 είναι οι αρχιτέκτονες της τεχνητής νοημοσύνης.

«Αυτή είναι η ιστορία για το πώς η τεχνητή νοημοσύνη άλλαξε τον κόσμο μας το 2025, με νέους, συναρπαστικούς και μερικές φορές τρομακτικούς τρόπους», έγραψε το Time.

«Το 2025 ήταν η χρονιά που το πλήρες δυναμικό της τεχνητής νοημοσύνης αποκαλύφθηκε σε όλη του την έκταση και έγινε σαφές πως δεν υπάρχει επιστροφή», σημειώνει το Time στην ανακοίνωσή του.

«Επειδή εγκαινίασαν την εποχή των “σκεπτόμενων μηχανών”, επειδή εντυπωσίασαν και ταυτόχρονα ανησύχησαν την ανθρωπότητα, επειδή μεταμορφώνουν το παρόν και διευρύνουν τα όρια του δυνατού, οι Αρχιτέκτονες της AI είναι το Πρόσωπο της Χρονιάς 2025 του TIME.»

Το Time απονέμει τον τίτλο «Πρόσωπο της Χρονιάς» από το 1927, επιλέγοντας όποιο πρόσωπο ή ομάδα θεωρούν οι συντάκτες του ότι διαμόρφωσε περισσότερο την επικαιρότητα τους τελευταίους 12 μήνες.

Σημειώνεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακηρύχθηκε Πρόσωπο της Χρονιάς για το 2024, μετά τη νίκη του για δεύτερη θητεία στον Λευκό Οίκο.


 

