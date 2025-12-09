Ένα μέλος των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων σκοτώθηκε σε δυστύχημα στην Ουκρανία το πρωί της Τρίτης, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας (MoD) του Ηνωμένου Βασιλείου.

«Τραυματίστηκε σε ένα τραγικό ατύχημα ενώ παρακολουθούσε τις ουκρανικές δυνάμεις να δοκιμάζουν μια νέα αμυντική δυνατότητα, μακριά από την πρώτη γραμμή», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

A statement from the Ministry of Defence. pic.twitter.com/ChouhKNZSl — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 9, 2025

Η οικογένειά του έχει ενημερωθεί, πρόσθεσε το υπουργείο.

Ο υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι δήλωσε ότι είναι «συντετριμμένος από τον θάνατο» του στρατιωτικού και ότι οι σκέψεις του βρίσκονται «με την οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους του, που θρηνούν».

Δεν έχει γίνει γνωστό σε ποιο σώμα υπηρετούσε ο στρατιωτικός ή ποιος ήταν ο ρόλος του.

Πηγή: skai.gr

