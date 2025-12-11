Η κυβέρνηση Τραμπ σκοπεύει να απομακρύνει την Ουγγαρία, την Ιταλία, την Πολωνία και την Αυστρία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με διαρροή αντιγράφου μιας μεγαλύτερης, αδημοσίευτης έκδοσης της νέας Στρατηγικής Εθνικής Ασφάλειας της κυβέρνησης Τραμπ (NSS) που έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις.

Η διαρροή εγγράφου αποκαλύπτει πώς οι ΗΠΑ σκοπεύουν να «Κάνουν την Ευρώπη Ξανά Μεγάλη» (MEGA).

Ο μυστικός φάκελος, που δημοσιεύθηκε από τον ιστότοπο ασφαλείας Defense One, και η επιθετική αμερικανική κίνηση στο πλαίσιο του «νέου δόγματος» θα διαταράξει περαιτέρω το ήδη κλυδωνιζόμενο πολιτικό τοπίο της γηραιάς ηπείρου.

Στο πλαίσιο αυτό, το επίμαχο έγγραφο καλεί τις ΗΠΑ να υποστηρίξουν κόμματα και κινήματα που «επιδιώκουν την κυριαρχία και τη διατήρηση/αποκατάσταση των παραδοσιακών ευρωπαϊκών τρόπων ζωής».

Η επίσημη, 33σέλιδη έκδοση της Εθνικής Στρατηγικής Ασφάλειας δημοσιεύθηκε από τον Λευκό Οίκο την περασμένη εβδομάδα προειδοποιώντας ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει «πολιτισμική κατάρρευση», καθιστώντας «κάθε άλλο παρά προφανές εάν ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες θα... παραμείνουν αξιόπιστοι σύμμαχοι».

President Trump’s National Security Strategy is a clear and powerful articulation of his common-sense, America First, Peace Through Strength agenda.



This Strategy lays out his realistic approach to advancing our nation’s interests, above all by ensuring we are always operating… pic.twitter.com/q07ky1G1sz — Under Secretary of War Elbridge Colby (@USWPColby) December 8, 2025

Κατηγόρησε την ΕΕ ότι «υπονομεύει την πολιτική ελευθερία και κυριαρχία» και ανέφερε ότι «οι μεταναστευτικές πολιτικές μεταμορφώνουν την ήπειρο και δημιουργούν συγκρούσεις».

Το Defense One δημοσίευσε αποσπάσματα από αυτό που χαρακτήρισε ως «πληρέστερη» αδιαβάθμητη έκδοση της στρατηγικής που δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος.

Η αδιαβάθμιστη έκδοση της νέας στρατηγικής αναφέρεται επίσης στην «αποτυχία» της αμερικανικής ηγεμονίας, έναν όρο που δεν αναφέρεται στην εκδοχή που δημοσιεύθηκε δημόσια. Αντίθετα, επισημαίνεται η αξία των «περιφερειακών δυνάμεων» που ευθυγραμμίζονται με τις αμερικανικές πολιτικές.

«Ηγεμονία είναι το λάθος πράγμα να επιθυμεί κανείς και δεν ήταν εφικτή», αναφέρει το έγγραφο. Με τον όρο «ηγεμονία» γίνεται αναφορά στην ηγεσία από μια χώρα του κόσμου, χρησιμοποιώντας ήπια δύναμη για να ενθαρρύνει άλλες χώρες να συμφωνήσουν με αυτήν.



«Μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, οι ελίτ της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής πείστηκαν ότι η μόνιμη αμερικανική κυριαρχία σε όλο τον κόσμο ήταν προς το συμφέρον της χώρας μας» σημειώνεται στο κείμενο. «Ωστόσο, οι υποθέσεις των άλλων χωρών μας αφορούν μόνο εάν οι δραστηριότητές τους απειλούν άμεσα τα συμφέροντά μας».



Η κυβέρνηση Τραμπ φαίνεται να χρησιμοποιεί αυτή την επιχειρηματολογία για να αποσυρθεί από τον ρόλο του «αμυντικού πυλώνα» της Ευρώπης, εστιάζοντας στην Κίνα και στα καρτέλ των ναρκωτικών στη Βενεζουέλα.



Αυτά τα σχέδια φαίνεται να ευθυγραμμίζονται με την πολιτική των ΗΠΑ στην περιοχή, όπου ο Τραμπ έχει φιλικές σχέσεις με εθνικοσυντηρητικούς ηγέτες όπως ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν και ο Πολωνός πρόεδρος Κάρολ Ναβρότσκι.

Τον περασμένο μήνα ο Ναβρότσκι ζήτησε «σημαντική μεταρρύθμιση της ΕΕ» για την αποκατάσταση μεγαλύτερης εθνικής κυριαρχίας ώστε οι Βρυξέλλες να μην «υπαγορεύουν» πολιτικές στα κράτη μέλη και να μην προσπαθούν να «ρυθμίσουν τη ζωή των πολιτών». Θεωρεί την Ουάσινγκτον τον σημαντικότερο εταίρο της Πολωνίας.



Η πιο φιλελεύθερη, φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση της Πολωνίας, η οποία συγκρούεται τακτικά με τον Ναβρότσκι, έχει εκφραστεί λιγότερο θετικά για τη νέα Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας του Τραμπ.

Λίγο μετά τη δημοσίευσή της, ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ απευθύνθηκε στους «Αμερικανούς φίλους» του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέγοντάς τους ότι «η Ευρώπη είναι ο στενότερος σύμμαχός σας, όχι το πρόβλημά σας».

«Έχουμε κοινούς εχθρούς. Τουλάχιστον έτσι ήταν τα τελευταία 80 χρόνια. Πρέπει να μείνουμε σε αυτό, αυτή είναι η μόνη λογική στρατηγική της κοινής μας ασφάλειας. Εκτός αν έχει αλλάξει κάτι», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

