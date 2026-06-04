Συμπλοκή στην Καλλιθέα: Ένοικος ήρθε στα χέρια με διαρρήκτες - Συνελήφθησαν και οι τρεις

Σκηνές θρίλερ εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης (4 Ιουνίου), περίπου στις 13:00, στην περιοχή της Καλλιθέας, όταν μια απόπειρα διάρρηξης μετατράπηκε σε συμπλοκή σώμα με σώμα ανάμεσα σε ένοικο διαμερίσματος και διαρρήκτες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε όταν δύο νεαροί, αιγυπτιακής καταγωγής, εισέβαλαν σε διαμέρισμα πολυκατοικίας. Ωστόσο, έγιναν αμέσως αντιληπτοί από 55χρονο ένοικο και ακολούθησε συμπλοκή μεταξύ των τριών ανδρών.

Στο νοσοκομείο ο ένας διαρρήκτης - Συνελήφθησαν και οι 3 άνδρες

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψη των δύο διαρρηκτών, ηλικίας 21 και 22 ετών, με την κατηγορία της απόπειρας κλοπής.

Από τη συμπλοκή, ο ένας εκ των δύο νεαρών διαρρηκτών τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου του έγιναν ράμματα.

Η υπόθεση, όμως, πήρε απρόσμενη τροπή και για τον 55χρονο ένοικο, ο οποίος συνελήφθη επίσης και αντιμετωπίζει κατηγορίες για βαριές σωματικές βλάβες και παράβαση του νόμου περί όπλων, καθώς φέρεται να χρησιμοποιήθηκε κάτι σαν ρόπαλο.

Η προανάκριση για το συμβάν βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι ακριβείς συνθήκες του.

Πηγή: skai.gr

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