Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε την επιστολή του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν.
Όπως ανέφερε η ρωσική προεδρία, ο Πουττιν θα ενημερωθεί για την επιστολή και το περιεχόμενό της.
Εικάζεται ότι η αντίδραση του Ρώσου προέδρου θα είναι άμεση, αφού προηγουμένως εξεταστεί με κάθε λεπτομέρεια το κείμενο της επιστολής του Ουκρανού προέδρου.
Πηγή: skai.gr
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