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Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε: Παραλάβαμε την επιστολή του Ζελένσκι - Θα ενημερωθεί ο Πούτιν

Η ρωσική προεδρία θα εξετάσει το περιεχόμενο της επιστολής του Ουκρανού προέδρου - Αναμένεται σύντομα η αντίδραση

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Κρεμλίνο

Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε την επιστολή του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Όπως ανέφερε η ρωσική προεδρία, ο Πουττιν θα ενημερωθεί για την επιστολή και το περιεχόμενό της.

Εικάζεται ότι η αντίδραση του Ρώσου προέδρου θα είναι άμεση, αφού προηγουμένως εξεταστεί με κάθε λεπτομέρεια το κείμενο της επιστολής του Ουκρανού προέδρου.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Ουκρανία Κρεμλίνο Βλαντίμιρ Πούτιν Βολοντιμίρ Ζελένσκι
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