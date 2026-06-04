Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε την επιστολή του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Όπως ανέφερε η ρωσική προεδρία, ο Πουττιν θα ενημερωθεί για την επιστολή και το περιεχόμενό της.

Εικάζεται ότι η αντίδραση του Ρώσου προέδρου θα είναι άμεση, αφού προηγουμένως εξεταστεί με κάθε λεπτομέρεια το κείμενο της επιστολής του Ουκρανού προέδρου.

Πηγή: skai.gr

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