Η Ουάσινγκτον επιχειρεί να κρατήσει χαμηλούς τόνους για την ένταση με το Ιράν, με το Πεντάγωνο να επιμένει ότι η εκεχειρία παραμένει σε ισχύ, παρά τα πρόσφατα επεισόδια στον Περσικό Κόλπο και το Στενό του Ορμούζ, ενώ αφήνει ανοιχτό το ερώτημα για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Κατά την ενημέρωση Τύπου του Πενταγώνου, η γλώσσα που χρησιμοποίησε ο υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, ήταν σχετικά προσεκτική και κάπως διαφορετική από την προσέγγιση που είχε υιοθετηθεί νωρίτερα φέτος κατά την επιχείρηση «Epic Fury», όπως σημειώνει σε ανάλυσή του το BBC.

Αξιοσημείωτο είναι ότι τόσο ο Χέγκσεθ όσο και ο στρατηγός Νταν Κέιν επιμένουν πως, παρά τις ανταλλαγές πυρών και τα επεισόδια των τελευταίων ημερών, η κατάπαυση του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εξακολουθεί να ισχύει.

Σύμφωνα με τον Χέγκσεθ, οι χαμηλής έντασης «παρενοχλήσεις» από ιρανικά ταχύπλοα σκάφη στον Περσικό Κόλπο και το Στενό του Ορμούζ δεν ξεπερνούν το όριο για επιστροφή σε πλήρους κλίμακας πολεμικές επιχειρήσεις.

Κατέβαλαν σημαντική προσπάθεια να καταστήσουν σαφές ότι, κατά την άποψη των ΗΠΑ, ο στόχος της επιχείρησης «Ελευθερία» για την αποκατάσταση της ελευθερίας ναυσιπλοΐας και εμπορίου στην περιοχή, είναι διακριτός τόσο από τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών όσο και από την ευρύτερη σύγκρουση με το Ιράν.

Πρόκειται για ένα σημαντικό σημείο για την αμερικανική κυβέρνηση στο εσωτερικό των ΗΠΑ, όπου οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο πόλεμος δεν υπήρξε ποτέ ιδιαίτερα δημοφιλής.

Ήδη έχουν αρχίσει να εκδηλώνονται αντιδράσεις από Ρεπουμπλικανούς βουλευτές, οι οποίοι ανησυχούν για μια ανοιχτή σύγκρουση χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά.

Παραμένει επίσης ασαφές αν οι ναυτιλιακές εταιρείες ή οι ασφαλιστικές που τις καλύπτουν θα αισθανθούν αρκετά ασφαλείς ώστε να εμπιστευτούν ότι η επιχείρηση «Ελευθερίας» του Τραμπ μπορεί να διασφαλίσει τη διέλευση πλοίων από το πέρασμα χωρίς να δεχθούν επιθέσεις.



Πηγή: skai.gr

