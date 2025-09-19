O Οικουμενικός Πατριάρχης συναντήθηκε με τον ΓΓ του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη

Στο πλαίσιο της Πατριαρχικής και Αποστολικής Επίσκεψης του στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος συναντήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 18 Σεπτεμβρίου 2025, με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, στην έδρα του τελευταίου στη Νέα Υόρκη.

Ο Γενικός Γραμματέας υποδέχθηκε θερμά τον Οικουμενικό Πατριάρχη, ενώ η συζήτηση επικεντρώθηκε σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως οι πρωτοβουλίες για διάλογο μεταξύ λαών, θρησκειών και πολιτισμών.

Παρόντες στη συνάντηση ήταν επίσης ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, ο Σεβ. Μητροπολίτης Λαοδικείας Θεοδώρητος, ο Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας Μάξιμος και ο Πανοσιολ. Μέγας Εκκλησιάρχης Αέτιος.

Νωρίτερα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης χοροστάτησε στη Δοξολογία στην Ελληνορθόδοξη Εκκλησία και Εθνικό Προσκύνημα του Αγίου Νικολάου στο Σημείο Μηδέν στο Μανχάταν.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, αναφέρθηκε στην «αέναη» αποστολή του Ιερού του Αγίου Νικολάου, εξηγώντας ότι το τεράστιο πλήθος πιστών και επισκεπτών που βρίσκουν παρηγοριά δείχνει ότι από από τον Βόσπορο μέχρι τον ποταμό Χάντσον «είμαστε όλοι πολίτες... μιας γης που είναι το σπίτι όλων μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

