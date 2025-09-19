Σε μια νέα απαγόρευση που βάζει ξανά στο στόχαστρο τις γυναίκες προχώρησε η κυβέρνηση των Ταλιμπάν η οποία αφαίρεσε βιβλία γραμμένα από γυναίκες από το πανεπιστημιακό σύστημα διδασκαλίας του Αφγανιστάν, στο πλαίσιο μιας νέας απαγόρευσης που έχει επίσης θέσει εκτός νόμου τη διδασκαλία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της σεξουαλικής παρενόχλησης.

Περίπου 140 βιβλία γραμμένα από γυναίκες ήταν μεταξύ 680 βιβλίων που κρίθηκαν «ανησυχητικά» λόγω «πολιτικών κατά της Σαρία και των Ταλιμπάν».

Τα πανεπιστήμια ενημερώθηκαν επίσης ότι δεν επιτρέπεται πλέον να διδάσκουν 18 μαθήματα, με έναν αξιωματούχο των Ταλιμπάν να δηλώνει ότι «έρχονταν σε σύγκρουση με τις αρχές της Σαρία και την πολιτική του συστήματος».

Το διάταγμα είναι το τελευταίο σε μια σειρά περιορισμών που έχουν επιβάλει οι Ταλιμπάν από τότε που επέστρεψαν στην εξουσία πριν από τέσσερα χρόνια.

Μόλις αυτή την εβδομάδα, το διαδίκτυο μέσω οπτικών ινών απαγορεύτηκε σε τουλάχιστον 10 επαρχίες με εντολή του ανώτατου ηγέτη των Ταλιμπάν, σε μια κίνηση που, σύμφωνα με αξιωματούχους, έγινε για την αποτροπή της ανηθικότητας.

Οι γυναίκες και τα κορίτσια έχουν πληγεί σημαντικά από τους περιορισμούς των Ταλιμπάν αφού τους έχει ήδη απαγορευτεί η πρόσβαση στην εκπαίδευση μετά την έκτη τάξη. Τώρα, ακόμη και πανεπιστημιακά θέματα που αφορούν τις γυναίκες έχουν στοχοποιηθεί: έξι από τα 18 που απαγορεύονται αφορούν συγκεκριμένα τις γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων Φύλο και Ανάπτυξη, Ο Ρόλος των Γυναικών στην Επικοινωνία και Κοινωνιολογία των Γυναικών.

Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν έχει δηλώσει ότι σέβεται τα δικαιώματα των γυναικών σύμφωνα με την ερμηνεία που δίνουν στην αφγανική κουλτούρα και τον ισλαμικό νόμο.

Ένα μέλος της επιτροπής που εξέτασε τα βιβλία επιβεβαίωσε την απαγόρευσή τους που γράφτηκαν από γυναίκες, λέγοντας στο BBC Afghan ότι «δεν επιτρέπεται η διδασκαλία όλων των βιβλίων που έχουν γραφτεί από γυναίκες».

Οι νέες οδηγίες, τις οποίες είδε το BBC Afghan, εκδόθηκαν στα τέλη Αυγούστου.

Ο Ζιάουρ Ραχμάν Αριούμπι, αναπληρωτής ακαδημαϊκός διευθυντής του Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης της κυβέρνησης των Ταλιμπάν, ανέφερε σε επιστολή του προς τα πανεπιστήμια ότι οι αποφάσεις ελήφθησαν από μια ομάδα «θρησκευτικών ακαδημαϊκών και εμπειρογνωμόνων».

Εκτός από τα βιβλία γυναικών, η απαγόρευση φαίνεται να έχει στοχεύσει και βιβλία Ιρανών συγγραφέων ή εκδοτών, με ένα μέλος της επιτροπής αξιολόγησης βιβλίων να λέει στο BBC ότι είχε σχεδιαστεί για να «αποτρέψει τη διείσδυση ιρανικού περιεχομένου» στο αφγανικό πρόγραμμα σπουδών.

Στον 50σέλιδο κατάλογο που στάλθηκε σε όλα τα πανεπιστήμια του Αφγανιστάν, εμφανίζονται 679 τίτλοι, 310 εκ των οποίων είτε έχουν γραφτεί από Ιρανούς συγγραφείς είτε έχουν δημοσιευτεί στο Ιράν.

Αλλά ένας καθηγητής σε ένα ίδρυμα, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, είπε ότι φοβόταν ότι θα ήταν σχεδόν αδύνατο να καλυφθεί το κενό.

Ένας καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Καμπούλ δήλωσε στο BBC ότι υπό τέτοιες συνθήκες, είναι αναγκασμένοι να προετοιμάζουν οι ίδιοι τα κεφάλαια των σχολικών βιβλίων, λαμβάνοντας υπόψη τα «πρέπει» και τα «μη» που επιβάλλονται από την κυβέρνηση των Ταλιμπάν.

