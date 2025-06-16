Ο Κιρ Στάρμερ διόρισε την πρώτη γυναίκα επικεφαλής της MI6

Η Μυστική Υπηρεσία Πληροφοριών της Βρετανίας θα διοικείται από γυναίκα για πρώτη φορά στην ιστορία της, αφού ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την Κυριακή ότι επέλεξε μια κατάσκοπο με μεγάλη εμπειρία στην τεχνολογία και τις επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, για να ηγηθεί της ιστορικής MI6.

Η Blaise Metreweli αναλαμβάνει τα ηνία της ΜΙ6 σε μια περίοδο διεθνών κρίσεων - με το Ισραήλ και το Ιράν να βρίσκονται ξαφνικά σε πόλεμο, τη σύγκρουση στην Ουκρανία να φτάνει στον 4ο χρόνο της και τη Ρωσία να κατηγορείται για επιθέσεις δολιοφθοράς σε όλη την Ευρώπη και εν μέσω αμφιβολιών για τη διατλαντική εταιρική σχέση με τις ΗΠΑ.

Ο διορισμός μιας γυναίκας αποτελεί ορόσημο για μια υπηρεσία πληροφοριών που συχνά απεικονίζεται ως προπύργιο του σεξισμού στις ταινίες του Τζέιμς Μποντ. Αλλά η 47χρονη Metreweli είχε ήδη ανέβει στις ανώτερες βαθμίδες της υπηρεσίας σε έναν άλλο ρόλο - τον "Q" - που έγινε διάσημος από τις εν λόγω ταινίες του Χόλιγουντ.

Ως γενική διευθύντρια τεχνολογίας και καινοτομίας, μια θέση που αναφέρεται με το γράμμα "Q", η Metreweli τα τελευταία χρόνια έχει εμπλακεί στην ανάπτυξη κατασκοπευτικού λογισμικού και συσκευών υψηλής τεχνολογίας που βοήθησαν την Ουκρανία και άλλους συμμάχους σε μυστικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με νυν και πρώην αξιωματούχους του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ.

Ο Στάρμερ αναφέρθηκε στον διορισμό της Metreweli ως «ιστορικό» και δήλωσε ότι θα αναλάβει τον ρόλο της σε μια εποχή που «το Ηνωμένο Βασίλειο αντιμετωπίζει απειλές πρωτοφανούς κλίμακας - είτε πρόκειται για επιτιθέμενους που στέλνουν τα κατασκοπευτικά τους πλοία στα νερά μας, είτε για χάκερς των οποίων οι εξελιγμένες κυβερνοσυνωμοσίες επιδιώκουν να διαταράξουν τις δημόσιες υπηρεσίες μας».

Η Metreweli αντικαθιστά τον Richard Moore, ο οποίος ήταν επικεφαλής της MI6 τα τελευταία πέντε χρόνια και είχε στενή συνεργασία με τον Αμερικανό ομόλογό του, τον πρώην διευθυντή της CIA William J. Burns. Μάλιστα, οι υφιστάμενοί του περιέγραψαν αστειευόμενοι τη σχέση τους ως «αδελφική».

Σημειώνεται πως η σχέση μεταξύ των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στην εξουσία.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι παρακολούθησαν με ανησυχία την απόλυση του διευθυντή της υπηρεσίας κυβερνοκατασκοπείας, της NSA, την απομάκρυνση ανώτερων αναλυτών και την πρόταση ενός συμβούλου του Τραμπ να διαλυθεί η ιστορική συνεργασία πληροφοριών «Five Eyes», με την αποπομπή του Καναδά από μια ομάδα που περιλαμβάνει επίσης το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία.

Αξιωματούχοι των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου προσπάθησαν να υποβαθμίσουν τις ανησυχίες πως η σχέση τους φθείρεται, λέγοντας ότι η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών ήταν αδιάλειπτη. Για να ενισχύσουν αυτούς τους δεσμούς, ο διευθυντής της CIA και άλλοι ηγέτες των υπηρεσιών των «Five Eyes» δείπνησαν πρόσφατα με τον βασιλιά Κάρολο Γ' στο κάστρο του Ουίνδσορ.

Σε δήλωσή της, η Metreweli δήλωσε ότι «είναι τιμή μου που μου ζητήθηκε να ηγηθώ της υπηρεσίας μου». «Ανυπομονώ να συνεχίσω αυτό το έργο μαζί με τους γενναίους αξιωματικούς και πράκτορες της MI6 και τους πολλούς διεθνείς εταίρους μας», τόνισε.

Η Metreweli εντάχθηκε στην MI6 το 1999 και πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας της σε επιχειρησιακούς ρόλους στη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη.



