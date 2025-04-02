Οι παγκόσμιες πωλήσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας Tesla μειώθηκαν κατά 13% κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους και έπεσαν σε επίπεδο πολύ κατώτερο από αυτό που ανέμεναν οι αναλυτές.

Η εταιρεία δέχεται πιέσεις (βανδαλισμοί οχημάτων και αντιπροσωπειών, καλέσματα για μποϊκοτάζ, διαδηλώσεις) στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες από τη στιγμή που ο ιδιοκτήτης της, ο δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ, προσέγγισε τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και πλέον είναι στενός συνεργάτης του, αρμόδιος για την περικοπή των ομοσπονδιακών δαπανών.

Η εταιρεία αντιμετωπίζει επίσης το γεγονός της μη ανανέωσης του στόλου της. Το τελευταίο όχημα που έριξε στην αγορά για το ευρύ κοινό, το Model Y, κυκλοφόρησε το 2020.

Οι πωλήσεις του ημιφορτηγού Cybertruck, που κυκλοφόρησε το 2023, δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες της αγοράς. Η Tesla δεν ανακοινώνει στοιχεία, όμως μετά την ανάκληση, στις 20 Μαρτίου, όλων των Cybertruck που κυκλοφορούν, συμπεραίνεται ότι λίγο περισσότερα από 46.000 ημιφορτηγά αυτού του τύπου ήταν στους δρόμους.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, η Tesla παρέδωσε 336.681 οχήματα στους νέους ιδιοκτήτες τους, έναντι 386.810 πέρυσι, την αντίστοιχη χρονική περίοδο. Οι αναλυτές της Wedbush ανέμεναν ότι οι πωλήσεις θα κυμαίνονταν γύρω στις 355-360.000 ενώ στις αρχές του έτους οι προβλέψεις ήταν ακόμη καλύτερες, φτάνοντας και τα 400.000 οχήματα. Οι αναλυτές της Deutsche Bank αρχικά υπολόγιζαν ότι οι πωλήσεις θα έφταναν τα 378.000 οχήματα αλλά στη συνέχεια αναθεώρησαν προς τα κάτω τις εκτιμήσεις τους, στα 340-350.000, δηλαδή στο χαμηλότερο επίπεδο από το τρίτο τρίμηνο του 2022.

Γύρω στις 16.35 η μετοχή της Tesla υποχωρούσε κατά 6,17% στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στα 251,91 δολάρια. Στη συνέχεια ανέκαμψε, καλύπτοντας ένα μέρος των απωλειών και γύρω στις 15.00 είχε φτάσει τα 261,84 δολάρια (-2,47%). Η μετοχή της εταιρείας καταγράφει πτώση τις τελευταίες εβδομάδες, κάθε φορά που ανακοινώνονται οι πωλήσεις (που είναι χαμηλότερες από το αναμενόμενο) σε διάφορες περιοχές του κόσμου.

Η αυτοκινητοβιομηχανία δεν ανακοινώνει τις πωλήσεις της ανά γεωγραφική περιοχή, αλλά τα στοιχεία των τοπικών αρχών δείχνουν ότι σε κάποιες χώρες, ιδίως στη Δυτική Ευρώπη, καταποντίζονται. Μόνο για τον μήνα Μάρτιο, οι πωλήσεις ήταν χαμηλότερες κατά 36,8% στη Γαλλία και κατά 63,9% στη Σουηδία. Στη Δανία έπεσαν σχεδόν στο μισό (-56%) κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Η Tesla αντιμετωπίζει δυσκολίες και στην Κίνα, μια αγορά κρίσιμης σημασίας για την εταιρεία. Ο σημαντικότερος ανταγωνιστής της, η κινεζική BYD, πούλησε 1,76 εκατομμύρια ηλεκτρικά οχήματα το 2024 (+12% σε ετήσια βάση) σε όλον τον κόσμο, την ώρα που η Tesla πούλησε 1,79 εκατ., καταγράφοντας πτώση των πωλήσεων κατά 1%.

Όσον αφορά την παραγωγή της Tesla, η σύγκριση δεν είναι ευνοϊκή: μόνο 362.615 οχήματα βγήκαν από τα εργοστάσια της εταιρείας μεταξύ Ιανουαρίου-Μαρτίου 2025, έναντι 43..371 κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

