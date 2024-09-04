Σημαντική μείωση στις πωλήσεις τους στη Μέση Ανατολή καταγράφουν δύο μεγάλες εταιρείες αναψυκτικών, η Coca-Cola και η Pepsi λόγω του πολέμου στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με το Reuters, οι καταναλωτές στη Μέση Ανατολή μποϊκοτάρουν τις δύο αυτές εταιρείες και επικεντρώνονται στις τοπικές εταιρείες πώλησης αναψυκτικών λόγω της στήριξης που δείχνουν οι ΗΠΑ στο Ισραήλ εδώ και δεκαετίες, συμπεριλαμβανομένου του συνεχιζόμενου πολέμου στη Γάζα.

Έξι μήνες μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου, οι όγκοι αναψυκτικών της PepsiCo στο τμήμα της Αφρικής, της Μέσης Ανατολής και της Νότιας Ασίας σημείωσαν μια πολύ μικρή αύξηση την ώρα που τα ίδια τρίμηνα το 2022 και το 2023 κατέγραψαν αύξηση 8% και 15% αντίστοιχα, σύμφωνα με την εταιρεία. Την ίδια περίοδο πέρυσι, οι όγκοι πωλήσεων ήταν υψηλοί αν και μονοψήφιοι.

Οι όγκοι αναψυκτικών Coca Cola που πουλήθηκαν στην Αίγυπτο μειώθηκαν κατά διψήφιες ποσοστιαίες μονάδες το εξάμηνο που έληξε στις 28 Ιουνίου, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας.

Πάντως, ενώ οι αναλυτές της αγοράς αναφέρουν ότι είναι δύσκολο να υπολογίσουν τις ζημιές για τις εταιρείες με την Coca-Cola και την Pepsi να εξακολουθούν να έχουν αναπτυσσόμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τον ερευνητή της NielsenIQ, οι δυτικές εταιρείες έχουν δει τις πωλήσεις τους να υποχωρούν 7% το α' εξάμηνο του έτους στην περιοχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.