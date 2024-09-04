Λογαριασμός
Πυρκαγιά σε πολυώροφη πολυκατοικία στο Κάτφορντ του Λονδίνου - Δείτε βίντεο

«Δέκα οχήματα και περίπου 70 πυροσβέστες αντιμετωπίζουν μια πυρκαγιά σε πολυκατοικία της οδού Ρόζενταλ, στο Κάτφορντ

Φωτιά στο Λονδίνο

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου, με νεότερη ανακοίνωσή της, γνωστοποίησε ότι έθεσε υπό έλεγχο την πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα σε μια πολυώροφη πολυκατοικία στο νοτιοανατολικό Λονδίνο, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

«Δέκα οχήματα και περίπου 70 πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο μια πυρκαγιά σε πολυκατοικία της οδού Ρόζενταλ, στο Κάτφορντ. Δύο διαμερίσματα στον 9ο και τον 10ο όροφο του κτιρίου κάηκαν. Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς» ανέφερε η Υπηρεσία στην ανακοίνωσή της.

Ξεκίνησε έρευνα για να διερευνηθούν τα αίτια της πυρκαγιάς.

Η πυρκαγιά αυτή σημειώθηκε την ίδια ημέρα που δόθηκε στη δημοσιότητα η τελική έκθεση του δικαστή Μάρτιν Μουρ Μπικ για τη φωτιά στον Πύργο Γκρένφελ, το 2017, όπου σκοτώθηκαν 72 άνθρωποι. 

