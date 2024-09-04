Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου, με νεότερη ανακοίνωσή της, γνωστοποίησε ότι έθεσε υπό έλεγχο την πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα σε μια πολυώροφη πολυκατοικία στο νοτιοανατολικό Λονδίνο, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

«Δέκα οχήματα και περίπου 70 πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο μια πυρκαγιά σε πολυκατοικία της οδού Ρόζενταλ, στο Κάτφορντ. Δύο διαμερίσματα στον 9ο και τον 10ο όροφο του κτιρίου κάηκαν. Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς» ανέφερε η Υπηρεσία στην ανακοίνωσή της.

70 firefighters are tackling a fire in a high rise block of flats in Catford, Southeast London



Two flats on the 9th and 10th floors are currently alight.



It comes on the same day the Grenfell Tower fire inquiry was published, which found “systematic dishonesty” throughout. pic.twitter.com/KGuDt3M5kn — Muhsin Mahmud (@MuhsinMahmud) September 4, 2024

Ξεκίνησε έρευνα για να διερευνηθούν τα αίτια της πυρκαγιάς.

Η πυρκαγιά αυτή σημειώθηκε την ίδια ημέρα που δόθηκε στη δημοσιότητα η τελική έκθεση του δικαστή Μάρτιν Μουρ Μπικ για τη φωτιά στον Πύργο Γκρένφελ, το 2017, όπου σκοτώθηκαν 72 άνθρωποι.

