Ελβετία: Διατηρεί το άσυλο προς τους Ουκρανούς πρόσφυγες

Η ελβετική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν θα άρει το καθεστώς προστασίας για τους Ουκρανούς πρόσφυγες που έφυγαν λόγω της επέμβασης της Ρωσίας στην Ουκρανία πριν τις 4 Μαρτίου του 2026, καθώς η κατάσταση στη χώρα τους δεν αναμένεται να αλλάξει στο άμεσο μέλλον.

Η Ελβετία είχε χορηγήσει τον Μάρτιο του 2022, στους Ουκρανούς πρόσφυγες το καθεστώς προστασίας ‘S’, το οποίο παρέχει προσωρινή προστασία σε όσους έχουν ανάγκη για όσο διάστημα εκτίθενται σε σοβαρό γενικό κίνδυνο.

