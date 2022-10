Η Λιζ Τρας και οι Συντηρητικοί έγιναν Muppet Show! - Δείτε το βίντεο

Η Βρετανή πρωθυπουργός εμφανίζεται ως ο βάτραχος Κέρμιτ, ενώ υπουργοί των Τόρις χορεύουν στον ρυθμό.

It's time to play the music!

Το γύρο του διαδικτύου κάνει το ξεκαρδιστικό βίντεο που ανέβασε χρήστης του Twitter και δείχνει την νέα πρωθυπουργό της Βρετανίας, Λιζ Τρας και τους υπουργούς της να πρωταγωνιστούν στο θρυλικό βιντεάκι έναρξης του Μάπετ Σόου (Muppet Show).

Η Λιζ Τρας εμφανίζεται ως ο βάτραχος Κέρμιτ, ενώ υπουργοί των Τόρις χορεύουν στον ρυθμό.

Η υπουργός Υγείας Therese Coffey, η υπουργός Εσωτερικών Suella Braverman και ο νέος υπουργός Οικονομικών Τζερεμι Χαντ εμφανίζονται επίσης στο ομολογουμένως αστείο βίντεο, το οποίο έχει πάνω από ενάμιση εκατομμύριο views!

Ο ηγέτης των Εργατικών, Kier Starmer και ο ηγέτης του SNP στη Βουλή, Ian Blackford, παρουσιάζονται ως οι δύο «γέροι» στο μπαλκόνι των Μάπετ που παρακολουθούν το σόου.

Αν και έχουν περάσει μόλις πέντε εβδομάδες από τότε που η Λιζ Τρας ανέλαβε την εξουσία, η Βρετανή πρωθυπουργός ήδη βρίσκεται αντιμέτωπη με την δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων της αλλά και του ίδιου του κόμματός της, εξαιτίας των μέτρων που είχε λάβει για την ενέργεια αλλά τελικά τα πήρε πίσω.

Ηδη τρεις βουλευτές των Συντηρητικών δήλωσαν δημόσια χθες, Κυριακή, ότι επιθυμούν την απομάκρυνση της από το πρωθυπουργικό θώκο. Σύμφωνα δε με βρετανικά δημοσιεύματα, υπολογίζονται σε 100 οι βουλευτές των Συντηρητικών που παρασκηνιακά συζητούν την καθαίρεση της, εξετάζοντας πιθανά σενάρια αντικατάστασης της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.