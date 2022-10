Οικολογικό… παρκούρ: Νεαροί στο Παρίσι σβήνουν τα φώτα σε μαγαζιά – Δείτε βίντεο 

Το parkour στη δεκαετία του 2000 ήταν ταυτισμένο με προβλήματα με το νόμο και με ταινίες δράσης, αλλά το 2022 τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά, καθώς σήμερα έχουμε… οικολογικό παρκούρ, τουλάχιστον στο Παρίσι.

Στη γαλλική πρωτεύουσα, κάποιοι νεαροί, ορισμένοι εξ αυτών αθλητές, αποφάσισαν να υπενθυμίσουν σε καταστήματα ειδών πολυτελείας ότι η κυβέρνηση επιθυμεί εξοικονόμηση ενέργειας λόγω της κρίσης. Και δεν έμειναν στα λόγια.

Τις νύχτες άρχισαν να σκαρφαλώνουν τοίχους και σωλήνες για να σβήσουν την επόμενη λαμπερή πινακίδα του επόμενου καταστήματος.

Το Παρίσι έχει διάταγμα που ζητά να σβήνουν τα φώτα από τη 1:00 το πρωί. έως τις 6 πρωί, αλλά πολλές επιχειρήσεις το αγνοούν.

These parkour athletes walk the streets of Paris after closing time, keeping an eye out for storefront signs they believe are wasting energy.



Paris has an ordinance that requires stores to turn off their lights from 1:00 am-6:00 am, but many stores disregard the order. pic.twitter.com/noUcYXCdrX