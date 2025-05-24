Η κυβέρνηση Τραμπ θέτει νέα όρια στους δημοσιογράφους στο Πεντάγωνο

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, εξέδωσε την Παρασκευή διαταγές που απαιτούν από τους δημοσιογράφους να έχουν επίσημη συνοδεία σε μεγάλο μέρος του κτιρίου του Πενταγώνου, ο τελευταίος σε μια σειρά περιορισμών που έχει επιβάλει η κυβέρνηση Τραμπ στον Τύπο.

Τα μέτρα, τα οποία τίθενται σε άμεση ισχύ, απαγορεύουν την πρόσβαση σε δημοσιογράφους στα περισσότερα κεντρικά γραφεία του Υπουργείου Άμυνας στο Άρλινγκτον της Βιρτζίνια, εκτός εάν έχουν επίσημη έγκριση και συνοδεία.

«Ενώ το Υπουργείο παραμένει προσηλωμένο στη διαφάνεια, είναι εξίσου υποχρεωμένο να προστατεύει τις διαβαθμισμένες πληροφορίες (CSNI) και τις ευαίσθητες πληροφορίες - η μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη των οποίων θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή των μελών των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ», ανέφερε ο Χέγκεθ σε υπόμνημα.

Χαρακτήρισε την προστασία των εθνικών πληροφοριών και την επιχειρησιακή ασφάλεια «ακλόνητη επιτακτική ανάγκη για το Υπουργείο».

Ο Σύνδεσμος Τύπου του Πενταγώνου, ένας οργανισμός μελών που εκπροσωπεί τα συμφέροντα του δημοσιογραφικού σώματος που καλύπτει τον αμερικανικό στρατό, δήλωσε ότι οι νέοι κανόνες φαίνεται να αποτελούν «άμεση επίθεση στην ελευθερία του Τύπου».

«Η απόφαση φέρεται να βασίζεται σε ανησυχίες σχετικά με την επιχειρησιακή ασφάλεια. Ωστόσο, το Γραφείο Τύπου του Πενταγώνου είχε πρόσβαση σε μη ασφαλείς χώρους στο Πεντάγωνο εδώ και δεκαετίες, υπό Ρεπουμπλικανικές και Δημοκρατικές κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένης της μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, χωρίς καμία ανησυχία για την OP-SEC από την ηγεσία του Υπουργείου Άμυνας», ανέφερε η δήλωση.

Από τότε που ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στα καθήκοντά του τον Ιανουάριο, το Πεντάγωνο ξεκίνησε έρευνα για διαρροές που είχαν ως αποτέλεσμα να τεθούν τρεις αξιωματούχοι σε διοικητική άδεια.

Έχει επίσης απαιτήσει από παλαιότερους οργανισμούς μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των New York Times, της Washington Post, του CNN και του NBC News, να εκκενώσουν τα γραφεία τους στο Πεντάγωνο, προκειμένου να σχεδιαστεί εγκατάσταση περισσότερων μέσων ενημέρωσης που είναι γενικά φιλικά προς την κυβέρνηση Τραμπ, όπως η New York Post, το Breitbart, το Daily Caller και το One America News Network. Η κυβέρνηση Τραμπ λέει ότι η κίνηση αυτή έχει ως στόχο να δώσει σε άλλα μέσα ενημέρωσης την ευκαιρία να ενσωματωθούν στην ομάδα των μόνιμων μελών του δημοσιογραφικού σώματος.

Γενικότερα, η κυβέρνηση Τραμπ κάνει δοκιμές με ανιχνευτές ψεύδους για να διερευνήσει τυχόν διαρροές, με ορισμένους αξιωματούχους του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας να πληροφορούνται ότι θα μπορούσαν να απολυθούν αν αρνηθούν να υποβληθούν σε τεστ ψεύδους, ανέφερε το Reuters την Παρασκευή. Ο Λευκός Οίκος λέει ότι ο Τραμπ δεν θα ανεχθεί διαρροές στα μέσα ενημέρωσης και ότι οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι που το κάνουν θα πρέπει να λογοδοτήσουν.

Η εντολή του Χέγκσεθ της Παρασκευής απαιτεί επίσης από τα μέλη του δημοσιογραφικού σώματος του Πενταγώνου να αναγνωρίσουν την ευθύνη τους να προστατεύουν τις εθνικές μυστικές υπηρεσίες και τις ευαίσθητες πληροφορίες και αναφέρει ότι θα τους εκδοθούν νέα διαπιστευτήρια ως μέλη του Τύπου.

«Αναμένουμε επίσης μια επικείμενη ανακοίνωση πρόσθετων μέτρων ασφαλείας και ενισχυμένου ελέγχου σχετικά με την έκδοση (διαπιστευτηρίων)», ανέφερε το υπόμνημα.

Πηγή: reuters.com

