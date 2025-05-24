Καμπότζη: Επιχείρηση με ελικόπτερο για τη διάσωση βοοειδών που απειλούνται με εξαφάνιση

Μια πρωτοφανής επιχείρηση διάσωσης στήθηκε στην Καμπότζη, όπου 16 μπαντένγκ – άγρια βοοειδή που απειλούνται με εξαφάνιση, εν μέρει λόγω της αποψίλωσης των δασών – απομακρύνθηκαν με ελικόπτερο για να μεταφερθούν εν συνεχεία με φορτηγό σε προστατευόμενο βιότοπο, σύμφωνα με περιβαλλοντικές οργανώσεις.

Το μπαντένγκ, που ενδημεί στη νοτιοανατολική Ασία, περιλαμβάνεται στον Κόκκινο Κατάλογο των Απειλούμενων Ειδών της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία της Φύσης (IUCN). Μόλις μερικές χιλιάδες παραμένουν στην άγρια φύση, απειλούμενα από τη λαθροθηρία, την υλοτομία και την εκβιομηχάνιση.

Σύμφωνα με το Global Forest Watch, η Καμπότζη έχει χάσει το 33% των δασών της από το 2000, αφού οι αρχές έχουν επιτρέψει σε εταιρείες να αποψιλώνουν τεράστιες εκτάσεις, συμπεριλαμβανομένων και προστατευόμενων περιοχών.

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις Rising Phoenix και Siem Pang Conservation ανέφεραν ότι τα 16 μπαντένγκ αιχμαλωτίστηκαν σε διάστημα τριών ημερών την προηγούμενη εβδομάδα και στη συνέχεια απομακρύνθηκαν με ελικόπτερο προτού μεταφερθούν με φορτηγό σε προστατευόμενο βιότοπο της περιοχής Σιεμ Πανγκ στη βορειοανατολική Καμπότζη.

Η επιχείρηση διήρκεσε συνολικά τέσσερις ημέρες.

Περιβαλλοντικές οργανώσεις έκαναν λόγο για «σημαντικό επίτευγμα» που ανοίγει τον δρόμο για παρόμοιες επιχειρήσεις με στόχο την μετεγκατάσταση μπαντένγκ που έχουν εγκλωβιστεί σε απομονωμένες δασικές εκτάσεις σε άλλα σημεία της χώρας.

Πηγή: skai.gr

